ถึงคิวมือถือ "Call of Duty: Warzone Mobile" เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว!

"Call of Duty: Warzone Mobile" พัฒนาโดยความร่วมมือจากหลากหลายสตูดิโอ ได้แก่ Activision Shanghai Studio, Beenox, Digital Legens และ Solid State Studios โดยเป็นการนำเกม Call of Duty: Warzone ที่เปิดให้เล่นบนคอนโซลและพีซีมาพัฒนาต่อยอดให้เหมาะสมกับการเล่นบนโทรศัพท์มือถือ แต่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของตัวเกมเอาไว้ เช่น การซื้ออาวุธหรือสกิลที่ Buy Stations, การตามหา Contracts เพื่อรับภารกิจเสริมปลดล็อกไอเทมหายาก, ใช้ยานพาหนะหรือเครื่องบินสร้างความได้เปรียบในสนามรบ, การดวลแบบ 1v1 ใน The Gulag เพื่อชิงสิทธิ์คืนชีพในสนามรบ ฯลฯตัวเกมบนมือถือจะรองรับระบบ Cross-Progression ทำให้ผู้เล่นจะสามารถเชื่อมบัญชีกับ Call of Duty: Modern Warfare II และ Call of DUty: Warzone บนคอนโซลและพีซี พร้อมพัฒนาตัวละครและปลดล็อกอาวุธผ่าน Battle Pass เดียวกัน รวมถึงรายชื่อเพื่อนและช่องแชทจะเป็นแบบเดียวกันในทั้งสามเกม"Call of Duty: Warzone Mobile" เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วที่ Google Play Store ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ Call of Duty Blog และแฟนเพจ Call of Duty: Warzone Mobile