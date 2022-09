ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ Free Fire World Series 2022 ระเบิดศึกชิงแชมป์โลกพฤศจิกายนนี้

การแข่งขัน FFWS 2022 ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นที่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ 2 แชมป์โลกครั้งล่าสุด คือ Attack All Around (แชมป์ FFWS 2022 Sentosa) และ EVOS Phoenix (FFWS 2021 SG) ซึ่งก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อ Phoenix ForceFFWS 2022 Bangkok เป็นครั้งที่ 4 ของการแข่งขันระดับโลก ที่รวบรวมทีมนักกีฬาระดับโลกมาประชันกันบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โดยการคัดเลือกสำหรับ FFWS จะจัดขึ้นหลายภูมิภาคในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งจะมีเพียงทีมระดับโลกเท่านั้น ที่จะได้รับโอกาสในการเข้าแข่งขันเพื่อครอบครองตำแหน่งสูงสุดที่หลายคนใฝ่ฝันในเดือน พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทีม Attack All Around ได้เผชิญหน้ากับทีม Phoenix Force (EVOS Phoenix) ในสนามชิงแชมป์โลก FFWS 2022 Sentosa พวกเขาได้ต่อสู้และแข่งขันกันเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์ จนท้ายที่สุด Attack All Around ก็คว้าตำแหน่งแชมป์โลก และคว่ำ EVOS Phoenix ที่เป็นแชมป์เก่า FFWS 2021 ลงได้สำเร็จติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ จากเกม Free Fire ได้ที่แฟนเพจ Garena Free Fire YouTube: Free Fire Official และ Instagram: FreeFireTH