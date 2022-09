เปิดตัว "The King of Fighters Arena" เกมต่อสู้ผสมบล็อกเชน!

ใน "The King of Fighters Arena" ผู้เล่นจะได้พบกับตัวละครมากมายจากซีรีส์เกมต่อสู้ KOF ที่สามารถเฏ้บสะสมเป็นคอลเลคชัน พร้อมนำไปต่อสู้ในสนามประลอง PVP แบบ 1v1 เพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่ง นอกจากนี้ตัวเกมยังรองรับเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยสามารถแลกเปลี่ยนโทเคนภายในเกมเป็น Marblex เพื่อนำไปซื้อขายแลกเปลี่ยนได้อีกด้วย"The King of Fighters Arena" จะเปิดให้เล่นบน Google Play, App Store และ PC พร้อมรองรับภาษาไทย โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าในวันที่ 28 กันยายนนี้ ที่ https://kofarena.netmarble.com/ ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางแฟนเพจ The King of Fighters ARENA