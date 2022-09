นักพัฒนาเร่งหยิบเกมเก่าทำเวอร์ชัน PSVR 2 หลังแว่นรุ่นใหม่ไม่รองรับ

"เกม PlayStation VR นั้นไม่สามารถเข้ากันได้กับอุปกรณ์ PlayStation VR2 เหตุผลเนื่องจากตัวแว่นวีอาร์รุ่นใหม่ถูกดีไซน์มาเพื่อเป็นประสบการณ์เวอร์ชวลเรียลลิตี้ยุคใหม่อย่างแท้จริง มันมีฟีเจอร์ล้ำหน้ามากมายอย่างตัวคอนโทรลเลอร์ใหม่ที่มาพร้อมกับ Haptic Feedback และ Adaptive Triggers อย่างที่ผมเคยพูดไป รวมถึงระบบเซนเซอร์ตรวจจับทั้งภายนอก-ภายใน ระบบเสียงสามมิติ และแน่นอนความคมชัดระดับ 4K HDR"

"ฉะนั้นแล้ว นี่หมายความว่าการสร้างสรรค์เกมสำหรับ PlayStation VR2 มันจึงจำเป็นต้องใช้วิธีที่แตกต่างออกไปจากกระบวนการสร้างเกม PlayStation VR ต้นฉบับ ด้วยฟีเจอร์ต่างๆเหล่านี้มันเปิดโอกาสให้เหล่านักพัฒนาสามารถรังสรรค์โลกที่มอบความรู้สึกสดใสมีชีวิตชีวา ซึ่งนำพาผู้เล่นขยับเข้าใกล้ประสบการณ์มากกว่าที่เคยเป็นมา ผมเชื่ออย่างนั้น" นิชิโนะ กล่าว

We will though! Tons of devs are working on PSVR2 versions of their PSVR1 games as we speak! :D