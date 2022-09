"Elden Ring" คว้ารางวัลเกมยอดเยี่ยมแห่งปีของญี่ปุ่น

กติกาของรางวัลนี้จะใช้วิธีให้คนทั่วไปร่วมกันโหวตผสมกับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการขึ้นอยู่กับหัวข้อ ไม่มีการจำกัดแพลตฟอร์ม ต้องออกจำหน่ายระหว่าง 1 เมษายน 2021 ถึง 31 มีนาคม 2022 ให้เวลาพิจารณานานแตกต่างจากรางวัลอื่นผู้รับหน้าที่จัดคือสมาคมผู้ค้าซอฟต์แวร์ CESA ของญี่ปุ่น โดยบางรางวัลจะไม่จำกัดจำนวนและบางรางวัลอาจงดแจกไปเลยหากไม่มีใครเข้าข่าย อย่างเช่นปีก่อน 2021 ก็มีผู้ได้รางวัลใหญ่สุดคู่กันสองรายคือ Ghost of Tsushima กับ MONSTER HUNTER RISEสำหรับปี 2022 ผู้ชนะรางวัลต่างๆ ก็มีดังต่อไปนี้- ELDEN RING (FromSoftware)- Inscryption (Daniel Mullins Games)- Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl (The Pokémon Company)- ELDEN RING (FromSoftware)- Ghostwire: Tokyo (Bethesda Softworks)- Sky: Children of the Light (thatgamecompany)- Tales of ARISE (Bandai Namco)- Resident Evil Village (Capcom)- FINAL FANTASY XIV: ENDWALKER (Square Enix)- Kirby and the Forgotten Land (Nintendo)- Pokémon LEGENDS ARCEUS (The Pokémon Company)- Horizon Forbidden West (Sony Interactive Entertainment)- LOST JUDGMENT (SEGA)- Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl (The Pokémon Company)- Call of Duty: Vanguard (Activision)- ฮิเดทากะ มิยาซากิ ผู้สร้าง Dark Souls, Sekiro และ ELDEN RING