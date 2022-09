Xbox บุก Tokyo Game Show เผยข้อมูลเกมจากนักพัฒนาญี่ปุ่น 22 เกม

Xbox เริ่มกลับมาให้ความสำคัญกับตลาดญี่ปุ่นและเอเชียมากขึ้น เห็นได้จากการเปิดให้บริการ Xbox Game Pass ในญี่ปุ่นในปี 2020 และ PC Game Pass ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อต้นปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนครีเอเตอร์ชาวญี่ปุ่นกว่า 250 ราย ด้วยการมอบ ID@Xbox เครื่องมือสำหรับพัฒนาเกมบนแพลตฟอร์ม Xbox ซึ่งได้มีการเปิดตัวไปแล้วกว่า 150 เกม รวมถึงเกมใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุดอย่าง Palworld และ Fuga: Melodies of Steelสำหรับการถ่ายทอดสด Tokyo Game Show Xbox Stream 2022 เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา ได้มีการอัปเดตข่าวสารจากเกมต่าง ๆ ถึง 22 เกม โดยเป็นเกมจากผู้พัฒนาในญี่ปุ่น 13 เกม และเกมจากผู้พัฒนาในจีน 2 เกม ซึ่งมีไฮไลท์ที่น่าสนใจดังนี้เปิดให้เล่นแล้ววันนี้ใน Xbox Game Pass เจาะลึก Assassin's Creed Odyssey มหากาพย์การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ในโลกมือสังหารที่ทุกทางเลือกและการตัดสินใจเป็นเรื่องสำคัญDanganronpa V3: Killing Harmony เกมใหม่ล่าสุดในซีรีส์ Danganronpa ที่โดดเด่นในเรื่องระบบ Class Trials เพื่อสืบหาความจริงของการฆาตกรรมและจับผิดฆาตกรให้ได้ เปิดให้เล่นแล้วบน Xbox และ Windows PCKiriko เข้าร่วม Overwatch 2 ในฐานะฮีโร่สาย Support ใหม่ล่าสุด ซึ่งจะพร้อมให้เล่นในวันแรกที่ Overwatch 2 เปิดให้บริการ สามารถดูตัวอย่างเกมเพลย์ของ Kiriko และติดตามการอัปเดตล่าสุดของ Overwatch บนสื่อโซเชียลได้ที่ @PlayOverwatchNi no Kuni: Wrath of the White Witch เกมอาร์พีจีที่มีงานศิลป์โดดเด่นราวกับผู้เล่นได้เข้าไปอยู่ในโลกของ Studio Ghibli พร้อมให้เล่นแล้วบน Xbox One, Xbox Series X|S และ Windows PC ในรูปแบบรีมาสเตอร์ และภาคที่สอง Nino Kuni II Revenant Kingdom จะเปิดตัวบน Xbox ในปี 2023สามเกมระดับมาสเตอร์พีซจากแฟรนไชส์ Persona ของ ATLUS ได้แก่ Persona 5 Royal, Persona 4 Golden และ Persona 3 Portable กำลังจะเปิดให้เล่นบน Xbox และ Windows ประเดิมด้วย Persona 5 RoyaI พร้อมให้เล่นในวันที่ 21 ตุลาคมนี้Guilty Gear Strive ภาคล่าสุดในซีรีส์เกมต่อสู้ Guilty Gear ที่ยกระดับกราฟิคขึ้นไปอีกขั้น พร้อมด้วยโหมดเนื้อเรื่องที่เข้มข้น และระบบออนไลน์มัลติเพลย์เยอร์ที่สามารถแข่งกับผู้เล่นจากทั่วทุกมุมโลก กำลังจะเปิดให้เล่นบน Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One และ Windows เร็ว ๆ นี้BlazBlue: Cross Tag Battle เวอร์ชันพิเศษที่รวมเอา DLC ทั้งหมดมาไว้ด้วยกัน กำลังจะเปิดให้เล่นบน Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One และ Windows เร็ว ๆ นี้Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes เกม JRPG สุดคลาสสิคที่ถูกนำกลับมาสร้างใหม่อีกครั้ง เตรียมเผยตัวอย่างใหม่เสียงพากย์จากนักพากย์ชาวญี่ปุ่นในงาน Tokyo Games Show โดยตัวเกมจะเปิดให้เล่นบน Xbox Series X|S และ Xbox Game Pass ในปี 2023Pocket Pair สตูดิโอผู้สร้าง Craftopia เปิดตัว "Palworld" เกมเอาตัวรอดรูปแบบใหม่ที่ผู้เล่นจะได้สะสมมอนสเตอร์สุดน่ารักที่เรียกว่า Pal พร้อมออกผจญภัยในโลกกว้าง ต่อสู้ สร้างสิ่งของ และทำฟาร์ม สามารถเล่นกับเพื่อนแบบมัลติเพลเยอร์ เตรียมเปิดให้เล่นบน Xbox และ Windows ในปี 2023Fuga: Melodies of Steel เกมแนว RPG จากค่าย CyberConnect2 เปิดให้เล่นแล้ววันนี้บน Xbox Game Pass นอกจากนี้ยังเปิดตัวอย่างใหม่ล่าสุดของ Fuga: Melodies of Steel 2 ให้ได้ชมกันอีกด้วยสร้างโรงงานอวกาศที่มีประสิทธิภาพสูงสุดใน Dyson Sphere Program เกมจำลองสถานการณ์บนอวกาศ จะเปิดให้เล่นบน PC Game Pass วันที่ 13 ตุลาคมนี้Exoprimal เกมแอคชั่นมัลติเพลเยอร์ที่ผู้เล่นจะได้สวม Exosuit สุดล้ำต่อสู้กับฝูงไดโนเสาร์กระหายเลือด ปรับแต่งชุดเกราะและอาวุธ ทำภารกิจ PvE และ PvP รูปแบบต่าง ๆ พร้อมเปิดตัวบน Xbox Series X|S และ Xbox One ในปี 2023โลกของ Naraka ขยายใหญ่ขึ้นด้วยแผนที่ใหม่ Holoroth และได้มีการเพิ่มฮีโร่ใหม่ รวมถึงเปิดตัวแคมเปญบทแรกของโหมด PvE เรียกว่า Showdown ซึ่งในงาน TGS ได้เปิดเผยเนื้อหาบทที่สองของ Showdown ที่จะเปิดให้เล่นในเดือนตุลาคมนี้ พร้อมเปิดพื้นที่ใหม่ Yushan Ruins บนแผนที่ Holoroth สามารถเล่น Naraka: Bladepoint ได้แล้วบน Xbox Game Pass และ PC Game PassTeam NINJA เผยตัวอย่างใหม่ของ Wo Long Fallen Dynasty เกมแอคชั่นดาร์กแฟนตาซีสุดท้าทายที่ดัดแปลงจากวรรณกรรมสามก๊ก ควบคุมและกำกับการผลิตโดย Fumijiko Yasuda (ผู้กำกับ Nioh Franchise) และ Masaaki Yamagiwa (Bloodborne Producer) ตัวเกมจะพร้อมให้เล่นบน Xbox Series X|S, Xbox One และ Windows PC บน Game Pass ตั้งแต่วันแรกในช่วงต้นปี 2023DEATHLOOP เกมแอคชั่นลอบสังหารที่ผสมผสานการเล่นเกมแบบ Single Player และ Multiplayer ได้อย่างลงตัว และเป็นเกมที่ชนะรางวัล "Best Of" มากกว่า 300 รางวัล จะเปิดให้เล่นบน Xbox Game Pass ในวันที่ 20 กันยายนนี้ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ Forza Horizon จะฉลองครบรอบ 10 ปี โดยมีการเผยตัวอย่างใหม่ล่าสุดที่แสดงให้เห็นการเดินทางอันน่าทึ่งของ Horizon Festival ที่เดินทางข้ามโคโลราโด ฝรั่งเศส อิตาลี ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และเม็กซิโก สตูดิโอจะเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการครบรอบ 10 ปีของ Forza Horizon ในเดือนหน้าสามารถรับชมถ่ายทอดสดแบบเต็ม ๆ ได้ที่ YouTube: Xbox Asia และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Xbox Wire