เด้งแรง! "Nikke: The Goddess of the Victory" ยอดลงทะเบียนทะลุล้านคนในหนึ่งสัปดาห์

โดยการลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับเกม "Nikke: The Goddess of the Victory" ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา โดยได้บรรลุความสำเร็จ 500,000 คนไปแล้วก่อนหน้านี้ภายในเวลาไม่กี่วัน และตอนนี้ได้มียอดลงทะเบียนล่วงหน้าเกิน 1,000,000 ภายใน 1 สัปดาห์ แสดงถึงกระแสความนิยมของตัวเกมเป็นอย่างดี"Nikke: The Goddess of the Victory" เป็นเกมมือถือแนว Shooter RPG ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์หลังวันสิ้นโลก ผู้เล่นจะต้องรวมทีม "นิกเกะ" ออโตมาต้าเด็กสาว เพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามที่เรียกว่า "แรปเจอร์" โดยจุดเด่นอยู่ที่เกมเพลย์ Shooting แบบแนวตั้งที่สามารถสลับตัวละคร เปลี่ยนอาวุธ ใช้สกิลเบิร์สทำคอมโบได้อย่างลื่นไหล และมีระบบความสัมพันธ์ให้ผู้เล่นได้สื่อสารกับนิกเกะในหลากหลายสถานการณ์ล่าสุดทาง Nikke ได้ปล่อยวิดีโอแนะนำ 2 ตัวละครใหม่และโดยเป็นหนึ่งในสมาชิกของอันลิมิเต็ด ทีมนิกเกะที่ปกป้องพื้นที่น้ำแข็งและช่วยเหลือนิกเกะที่หายตัวไป สาวน้อยน่ารักช่างฝันผู้ชอบวาดวิมานในอากาศและมองทุกอย่างในโลกเป็นเทพนิยาย ตอนที่เป็นมนุษย์ เธอใช้เวลาทั้งชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลและจินตนาการว่าทุกคนที่อยู่นอกรั้วโรงพยาบาลคงจะมีความสุขมาก เธอเชื่อว่าถ้าเธอร่วมมือกับแรบบิทตี้ (ชื่อเล่นที่ตั้งให้กับตัวเอก) เอาชนะราชินีโพแดง (ราชินีแรปเจอร์) ได้สำเร็จ เธอก็จะได้ใช้ชีวิตอยู่ในแดนมหัศจรรย์แห่งนี้ตามจินตนาการของเธอส่วนเป็นสมาชิกของทีมอันลิมิเต็ดเช่นกัน เธออาศัยอยู่ในดินแดนตอนเหนืออันหนาวเหน็บ คอยช่วยเหลือเหล่านิกเกะที่หลงทาง เครื่องจักรใดก็ตามที่เธอสัมผัสนั้นจะพังทลาย เธอถูกทำให้เป็นนิกเกะเมื่อนานมาแล้ว และเป็นที่นับถืออย่างสูงในหมู่เพื่อน ๆ นิกเกะ ด้วยท่วงท่าที่สง่างามและเฉียบแหลมในเวลาเดียวกัน เธอจึงมีความเป็นราชินี แม้ว่าจะใช้อำนาจเด็ดขาดไปบ้างในบางครั้ง แท้จริงแล้วเธอเป็นคนใจกว้างซึ่งมักจะหยิบยื่นให้แก่ผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าตัวเอง อลิซผู้มองโลกผ่านเลนส์แฟนตาซีมักจะเรียกลุดมิลล่าว่า "สโนว์ควีน" ซึ่งตัวลุดมิลล่าเองก็ออกจะพอใจกับสมญานามนี้"Nikke: The Goddess of Victory" จะเปิดให้บริการภายในปีนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://nikke-en.com/ และติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางแฟนเพจ NIKKE - TH