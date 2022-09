รอเลย! "The Sims 4" เปิดเล่นฟรีตุลาคมนี้

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะมีผลเฉพาะตัวเกมหลักพื้นฐาน ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มทั้ง PC แมคอินทอช โหลดได้บนร้าน Origin ของพวกเขาเองและร้าน Steam ขณะที่ฝั่งคอนโซลจะมี PS4, PS5, Xbox One และ Xbox Series X|Sสำหรับผู้ที่เคยจ่ายเงินซื้อเกมไปก่อนหน้า ทางอิเลกโทรนิกอาร์ตจะตอบแทนด้วยชุดไอเทม Desert Luxe Kit เป็นเฟอร์นิเจอร์ธีมทะเลทรายแบบกลางแจ้งและในบ้าน สามารถเข้าไปกดรับได้จากเมนูหลักระหว่างวันที่ 14 กันยายนถึง 17 ตุลาคมนอกจากนี้ วันที่ 18 ตุลาคมจะมีรายการสตรีมมิง Behind The Sims Summit จากทีมงานเกี่ยวกับเนื้อหาที่กำลังพัฒนา และจะปล่อยชุดภาคขยายพิเศษสำหรับผู้เป็นสมาชิก EA Play และ EA Play Pro ด้วยที่ผ่านมา เกมซีรีส์เดอะซิมส์ก็เริ่มจากการขายเกมหลักก่อนแล้วทยอยอัพเดตเพิ่มต่อเนื่องหลายปี มีทั้งระบบการเล่น เนื้อเรื่องใหม่ และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ที่วางจำหน่ายแยกสามารถทำรายรับได้มหาศาล