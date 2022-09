โซนี่-ทีมนินจา เปิดตัวเกมแอ็คชั่นอาร์พีจี "ซามูไรไร้นาย"

gematsu

บริษัท Sony Interactive Entertainment จับมือค่าย Koei Tecmo และสตูดิโอ Team NINJA ประกาศเปิดตัวผลงานเกมแอ็คชั่นอาร์พีจีไตเติ้ลใหม่ล่าสุด ที่เตรียมแผนพัฒนาลงให้เล่นกันบนแพลตฟอร์มภายในปี 2024 (แต่ในหน้าวิกิพีเดียได้ระบุถึงเวอร์ชันวินโดวส์ด้วย)Rise of the Ronin นั้น มันเป็นเกมแนวแอ็คชั่นอาร์พีจีโอเพ่นเวิลด์ที่เน้นชูจุดเด่นในด้านระบบการต่อสู้ บอกเล่าเรื่องราวในประเทศญี่ปุ่นช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ในช่วงปีสุดท้ายแห่งยุคสมัยเอโดะหรือที่เรียกกันว่าซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดการแบ่งแยกทางอุดมการณ์และการเมืองที่สำคัญ เมื่อระบบศักดินาของรัฐบาลโชกุนโทกูงาวะใกล้ถึงคราวล่มสลายจากการเข้ามาอิทธิพลของชาติตะวันตก เกิดเป็นสงครามกลางเมืองสู้รบปะทะกันระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนและไม่สนับสนุนระบอบโชกุนท่ามกลางความโกลาหลวุ่นวายดังกล่าว ผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นอดีตซามูไรที่ปัจจุบันผันตัวมาเป็นนักรบไร้นาย ผู้สามารถเลือกหนทางเดินของตัวเองได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเลือกเข้าร่วมฝ่ายชาตินิยมหรือเลือกเป็นอริราชศัตรูโดยเข้าร่วมอีกฝ่ายก็ย่อมได้เพราะมันไม่มีกฎข้อบังคับสำหรับนักรบเสรีชนอย่างเรา และนั่นจึงส่งผลทำให้เนื้อเรื่องของเกมมีความหลากหลายทับซ้อนกันหลายชั้นเพื่อเป็นการสะท้อนความอิสระและเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงยุคสมัยนั้น โดยคุณ "ฟูมิฮิโกะ ยาสุดะ" (Fumihiko Yasuda) ไดเร็กเตอร์และประธานสตูดิโอ Team NINJA กล่าวเปิดเผยว่าโปรเจกต์เกม Rise of the Ronin ได้ริเริ่มพัฒนามายาวนานกว่า 7 ปี ถึงกระบวนการมันจะดำเนินไปแบบล่าช้าค่อยเป็นค่อยไป แต่พวกเขาก็รู้สึกดีใจที่ในที่สุดมันก็พร้อมออกสื่อสักที