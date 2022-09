ภาคใหม่ "Fire Emblem Engage" แนววางแผนออกต้นปีหน้า

เกมใหม่นี้จะกลับไปเป็นแนว RPG วางแผนสลับเทิร์นและบริหารจัดการสร้างกองทัพแบบดั้งเดิมอีกครั้ง หลังเพิ่งออกภาคแยก Three Hopes แนวแอคชันมุโซสับแหลกเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเรื่องราวของภาค Engage จะเล่าเกี่ยวกับทวีป Elyos ครั้งหนึ่งเคยมีการต่อสู้ระหว่างมังกรชั่วร้ายกับอาณาจักร 4 แห่งที่รวมพลังกัน จนเมื่อเวลาผ่านไปมังกรร้ายก็คืนชีพกลับมา ให้ผู้เล่นสวมบทมังกรศักดิ์สิทธิ์ที่ตื่นจากการหลับไหลหนึ่งพันปีเพื่อหยุดหายนะครั้งนี้จุดเด่นของเกมคือระบบ "เอนเกจ" อัญเชิญตัวละครจากเกมไฟร์เอมเบลมหลายๆ ภาคในอดีตมาช่วยต่อสู้ ทำเป็นไอเทมแหวนให้สวมใส่พรรคพวกแต่ละคนเพื่อดึงค่าพลังและทักษะพิเศษของเหล่าฮีโร่มาใช้ สามารถเก็บรวบรวมสะสมเพิ่มได้ระหว่างการผจญภัยฮีโร่ที่เผยโฉมมาแล้วก็อย่างเช่น "มาร์ธ" จากไฟร์เอมเบลมแรกสุด, "เซลิกา" จากภาค Shadows of Valentia, "ซิกรูด์" จากภาค Genealogy of the Holy War ส่วนภาคอื่นๆ ก็มีให้เห็นครบหมดอยู่ในช่วงต้นของหนังตัวอย่างทางนินเทนโดได้เปิดให้สั่งจองเกมล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ โดยจะมีแบบปกติและชุดพิเศษ Divine Edition เป็นทางเลือกเพิ่มของอย่างกล่องเหล็ก การ์ดตัวละคร โปสเตอร์และสมุดรวมภาพศิลป์