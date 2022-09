ภาคต่อเซลด้า "Tears of the Kingdom" ออกผจญภัย พ.ค. 2023

เดิมที ทางค่ายก็เคยเปิดตัวเกมเอาไว้ตั้งแต่ปี 2019 บอกว่าเป็นภาคต่อโดยตรงจาก Breath of the Wild มีการปล่อยหนังตัวอย่างสั้นๆ ให้ชมหลายรอบ แต่ก็เก็บชื่อจริงเป็นความลับจนเพิ่งมาประกาศวันนี้สำหรับกำหนดวางจำหน่ายตอนแรกก็วางไว้เป็นปี 2022 ก่อนจะมีการเลื่อนไปรอบหนึ่งจากหนังตัวอย่างทั้งหมดที่ผ่านมา ตัวเกมก็นำเสนอโลกโอเพนเวิลด์ของเดิมผสมกับสถานที่ใหม่เป็นเกาะลอยฟ้า โชว์องค์ประกอบเกมหลายอย่างแต่ยังไม่บอกรายละเอียดชัด เช่นดาบของตัวเอกลิงค์ในสภาพผุกร่อน ความสามารถใหม่ย้อนเวลาได้ และล่าสุดคือเครื่องร่อนใช้เดินทางบนฟ้าเกมเซลด้าภาคก่อน Breath of the Wild ได้วางจำหน่ายพร้อมกันบนคอนโซลเก่า Wii U และสวิตช์ตั้งแต่ปี 2017 โดยการทำภาคต่ออันนี้ถือว่าทิ้งช่วงห่างกันนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของซีรีส์ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะวิกฤติ COVID-19 ด้วย