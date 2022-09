Ubisoft จัดเต็มข้อมูลใหม่แฟรนไชส์ "The Division" พร้อมเปิดลงทะเบียน Beta Test

ใน Price of Power นำเสนอระดับความยากใหม่สำหรับโหมด Countdown และ 2 Strongholds การปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้เล่นที่ดีขึ้น อีเวนต์เครื่องแต่งกาย ซีซันใหม่ และอีกมากมาย จะวางจำหน่ายในวันที่ 13 กันยายน โดยฤดูกาลที่ 10: Price of Power มีให้สำหรับเจ้าของ The Division 2 Warlords of New York และสมาชิก Ubisoft+ ทุกคนซีซันใหม่จะพาผู้เล่นไปติดตามเรื่องราวของเป้าหมายล่าสุด "พลเอกปีเตอร์ แอนเดอร์สัน" ผู้กระหายอำนาจและเมื่อ True Sons มองหาทิศทางหลังจากการล่มสลายของ Antwon Ridgeway ทำให้นายพลแอนเดอร์สัน มองเห็นโอกาสในการสร้างกองกำลังใหม่และโค่นล้มเดอะดิวิชัน นายพลแอนเดอร์สันกำลังเจรจาสันติภาพกับพวกแบล็กทัสก์ และดิวิชันต้องค้นหาและกำจัดทีมของโซโคโลวา (ทริก ไมโคร เชอร์ปี และลัคกี้) ก่อนที่การควบรวมจะเสร็จสมบูรณ์ ฤดูกาลที่ 10 เป็นฤดูกาลที่สองในสามฤดูกาลสำหรับปีที่ 4 ของดิวิชันติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุกอย่างในซีซัน 10 ได้ที่ https://thedivisiongame.com/ The Division Heartland เป็นเกมยิงเล่นฟรีแบบสแตนด์อโลนที่ผู้เล่นจะได้สวมบทเป็นเจ้าหน้าที่ดิวิชัน เข้าช่วยเหลือเมืองซิลเวอร์ครีกซึ่งตั้งอยู่ในแถบมิดเวสต์ของอเมริกา โดยผู้เล่นสามารถร่วมมือกันเพื่อปฏิบัติภารกิจ ปกป้องพลเมืองจากภัยคุกคาม และค้นพบความลับที่อาจนำไปสู่เบื้องหลังการแพร่กระจายของไข้หวัดดอลลาร์ตัวเกมพัฒนาโดย Red Storm ทีมงานมากประสบการณ์ซึ่งทำงานในแฟรนไชส์นี้มาตั้งแต่เกม The Division ภาคแรก และกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับชุมชนเกมในการทดสอบ เพื่อรวบรวมข้อมูลและนำความคิดเห็นไปปรับใช้ในการพัฒนาเกม ก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในอนาคต โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี 2022-2023 บนพีซี คอนโซล และคลาวด์ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้าทดสอบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ที่ https://thedivisiongame.com/ The Division Resurgence เกมมือถือแบบเล่นฟรีจากแฟรนไชส์ The Division ผู้เล่นจะได้เข้าสู่สนามรบในโหมดการเล่นอันเป็นเอกลักษณ์อย่าง Dark Zone โหมด PvPvE ที่นอกจากจะต้องระวังผู้เล่นด้วยกันแล้ว ยังมีโอกาสได้ปะทะกับศัตรูสุดอันตรายที่อยู่ภายในเมือง ขณะที่โหมด PvP อย่าง Conflict และ Domination จะมีให้เล่นเช่นกัน ส่วนโหมด Skirmish จะถูกเพิ่มเข้ามาภายหลังสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วม Closed Beta ของ The Division Resurgence ทั้งในระบบ iOS และ Android สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://thedivisiongame.com/