"Call of Duty: Next" อีเวนต์ออนไลน์เผยข้อมูลเกมใหม่ 16 ก.ย.นี้

ในงาน Call of Duty: Next ทีมผู้พัฒนาและแขกรับเชิญจากสตูดิโอต่าง ๆ ที่ร่วมพัฒนาเกม จะมาเปิดเผยข้อมูลและนวัตกรรมที่จะกลายเป็นอนาคตของแฟรนไชส์ Call of Duty พร้อมกิจกรรมการแข่งขันจากสตรีมเมอร์ชื่อดังกว่า 150 ชีวิต ที่จะมาโชว์เล่นเกมกันสด ๆ โดยมี Art AirsoftGun อินฟลูเอนเซอร์หนึ่งเดียวจากประเทศไทยที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงานในครั้งนี้สำหรับเกมภาคใหม่ล่าสุด Call of Duty: Next: Modern Warfare II จะมีการเปิด Beta Test สองรอบ โดยรอบแรกจำกัดเฉพาะแพลตฟอร์ม PlayStation สำหรับผู้ที่สั่งซื้อเกมล่วงหน้าหรือมี Early access code จะสามารถเข้าทดสอบเกมได้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน เวลา 01:00 เป็นต้นไป จนถึง 21 กันยายน ส่วนผู้เล่นทั่วไปจะสามารถเข้าทดสอบได้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน เวลา 01:00 เป็นต้นไป จนถึง 21 กันยายนสำหรับ Beta Test รอบที่สองจะเปิดรับผู้เล่นจากทุกแพลตฟอร์ม โดยผู้ที่สั่งซื้อเกมล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็น PC, Xbox, PlaySation หรือมี Early access code สามารถเข้าทดสอบเกมได้ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน เวลา 01:00 เป็นต้นไป จนถึง 27 กันยายน ส่วนผู้เล่นทั่วไปจะสามารถเข้าทดสอบได้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน เวลา 01:00 เป็นต้นไป จนถึง 27 กันยายนพิเศษ! สำหรับผู้ที่เข้าร่วม Beta Test (ไม่จำกัดแพลตฟอร์มและช่วงเวลา) มีสิทธิ์ได้รับรางวัลใหญ่ทั้งอาวุธและสกินนักปฏิบัติการ โดยของรางวัลที่ผู้เล่นได้รับในช่วง Beta Test จะยังคงอยู่เมื่อเกมเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 ตุลาคม รวมถึงสามารถนำไปใช้ในเกม Call of Duty: Warzone ได้อีกด้วย โดยของรางวัลต่าง ๆ มีดังนี้- Emblem: “Smashed It”: ปลดล็อกที่ Operator Level 2- Charm: “Buckle Up”: ปลดล็อกที่ Operator Level 4- Player Cards: “Passed the Test”: ปลดล็อกที่ Operator Level 6- Sticker: “Operation First Blood”: ปลดล็อกที่ Operator Level 10- Weapon Blueprint: “Side Impact”: ปลดล็อกที่ Operator Level 15- Operator Skin: “Collision”: ปลดล็อกที่ Operator Level 18- Vinyl: “No Competition”: ปลดล็อกที่ Operator Level 19- Sticker: “Safety First”: ปลดล็อกที่ Operator Level 21- Vehicle Skin: “Floor It”: ปลดล็อกที่ Operator Level 26- Weapon Blueprint: “Frontal Impact”: ปลดล็อกที่ Operator Level 30"Call of Duty: Next" เตรียมถ่ายทอดสดในวันที่ 16 กันยายนนี้ เวลา 0.00 น. สามารถรับชมได้ทาง Call of Duty Twitch Channel และ Call of Duty YouTube Channel หรือรับชมผ่านช่องของสตรีมเมอร์ Art AirsoftGun ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ Call of Duty blog และแฟนเพจ Call of Duty Thai