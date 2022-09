"Just Dance 2023 Edition" พร้อมวางจำหน่าย 22 พ.ย.นี้

"Just Dance 2023 Edition" ถือเป็นการเข้าสู่ยุคใหม่ในฐานะแพลตฟอร์มเต้นได้ตามต้องการ (dance-on-demand) โดยจะมีการอัปเดตคอนเทนต์ฟรีอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มคุณสมบัติใหม่ดังต่อไปนี้เป็นครั้งแรกในแฟรนไชส์จัสต์แดนซ์ที่ผู้เล่นสามารถเพลิดเพลินกับเกมออนไลน์เต็มรูปแบบกับเพื่อน ๆ หรือผู้เล่นอื่น ๆ ทั่วโลกได้ถึงห้าคนด้วยกลุ่มออนไลน์ (Online Groups) ผู้เล่นทุกคนจะเชื่อมต่อกับเมนูของโฮสต์ โดยสามารถโต้ตอบกันผ่านระบบสติกเกอร์อิโมติคอนใหม่ เลือกเพลง และเต้นไปบนฟลอร์เต้นรำด้วยกัน ไม่ว่าจะอยู่บนแพลตฟอร์มใดก็สามารถเล่นด้วยกันได้ รวมถึงรองรับการเล่นแบบโลคอลด้วยเข้าสู่โลกใหม่ของจัสต์แดนซ์ ที่มาพร้อมรูปลักษณ์และความรู้สึกที่สดใหม่ โลก 3 มิติที่ชวนดื่มด่ำ และเมนูการนำทางที่ใช้งานง่ายระบบการแนะนำแบบใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงทำให้ผู้เล่นมีเพลย์ลิสต์ส่วนตัวและเพลงที่คัดสรรมาอย่างดีเพียงปลายนิ้วสัมผัสผู้เล่นสามารถเลื่อนอันดับได้ด้วยระบบความก้าวหน้าใหม่ล่าสุด ทำให้พวกเขาได้รับคะแนนในเกมจากการเต้นแต่ละครั้ง คะแนนเหล่านี้จะนำไปใช้เพื่อปลดล็อกรางวัลใหม่ ๆ เช่น การปรับแต่งการ์ดนักเต้นเป็นครั้งแรกใน จัสต์แดนซ์! ผู้เล่นสามารถปรับแต่งการ์ดนักเต้นให้เข้ากับบุคลิกของตนเองได้โดยการปรับเปลี่ยนรูปแทนตัว พื้นหลัง ป้ายชื่อ และนามแฝง นอกจากนี้ยังสามารถแลกคะแนนเพื่อรับสติกเกอร์ในเกม ซึ่งสามารถใช้เพื่อสื่อสารกับผู้เล่นคนอื่น ๆ ในกลุ่มออนไลน์จัสต์แดนซ์จะมอบการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เล่นสามารถคาดหวังโหมดเกม เพลง และฤดูกาลรูปแบบใหม่ได้ตลอดหลายปีข้างหน้าJust Dance 2023 นำเสนอเพลงและยูนิเวิร์สใหม่ 40 เพลง ตั้งแต่เพลงฮิตติดชาร์ต, กระแสไวรัลอินเทอร์เน็ต อาทิ• “Physical” โดย Dua Lipa• “More”โดย K/DA Ft. Madison Beer, (G)I-DLE, Lexie Liu, Jaira Burns & Seraphine• “CAN’T STOP THE FEELING!” โดย Justin Timberlake• “Love Me Land” โดย Zara Larsson• “Locked Out of Heaven” โดย Bruno Mars• “STAY” โดย The Kid LAROI & Justin Bieber• “Sweet But Psycho” โดย Ava Max• “Rather Be” โดย Clean Bandit Ft. Jess Glynne• “If You Wanna Party” โดย The Just Dancersและอีกมากมายที่จะประกาศ!สำหรับ Just Dance Controller App ทำให้ผู้เล่นเกมในยุคปัจจุบันเข้าถึงเกมได้ง่ายขึ้น ด้วยเทคโนโลยีนับคะแนนจากโทรศัพท์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เล่นหกคนเต้นได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมใด ๆ สามารถโหลดได้ฟรีบน iOS และ Android"Just Dance 2023 Edition" เตรียมวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม Nintendo Switch, PlayStation 5 และ Xbox Series X|S วันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://justdancegame.com/