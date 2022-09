เกมการ์ด "MARVEL SNAP" พร้อมเปิดตัวทั่วโลก 18 ต.ค.นี้

"MARVEL SNAP" พัฒนาโดย Second Dinner เป็นเกมการ์ดที่ได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก Marvel Entertainment โดยภายในเกมจะมีการ์ดจากตัวละครยอดฮิตจากมาร์เวลกว่า 150 ตัว ซึ่งถูกนำมาทำเป็นการ์ดในรูปแบบงานศิลปะน่าสะสม ผู้เล่นจะต้องจัดเด็ค 12 ใบ ส่งการ์ดฮีโร่หรือวายร้ายลงไปต่อสู้บนสนามรบ 3 แห่งแบบสุ่ม ซึ่งสนามรบจะสามารถเปลี่ยนไปมาได้ตลอดการแข่ง และแต่ละแห่งจะมีเอฟเฟคที่ส่งผลต่อการต่อสู้แตกต่างกัน ทำให้ผู้เล่นต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลากล่าวว่า “Nurverse มุ่งมั่นที่จะสร้างชุมชนที่เชื่อมต่อบรรดาเกมเมอร์ทั่วโลก นำพวกเขาเข้าสู่ประสบการณ์เล่นเกมสุดมันส์ และสานต่อการเล่น Mobile Gaming ที่พวกเขาจะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว MARVEL SNAP ทำให้เราร่วมมือกับทีมนักพัฒนาจาก Second Dinner และ Marvel ในการสรรสร้างเกมการ์ดแบทเทิลสุดล้ำไม่ซ้ำใคร ซึ่งเราหวังว่ามันจะฮิตในบรรดาเกมเมอร์ทั่วโลก”กล่าวว่า “พวกเราตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมงานกับทีมนักพัฒนาระดับโลกมากฝีมืออย่าง Second Dinner และผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชั้นนำอย่าง Nuverse เพื่อนำเกมสุดล้ำนี้มาให้เหล่าบรรดาแฟน Marvel และนักเล่นเกมการ์ดแบทเทิลทุกคนได้ครอบครอง การได้เห็นทีมงานทุกคนร่วมมือร่วมใจในการสร้างตัวละคร Marvel และเนื้อเรื่องต่าง ๆ นั้น ทำให้เรารู้ทันทีว่า Second Dinner และ Nuverse มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งมอบวิดิโอเกมระดับตำนานสู่สายตาชาวโลก”กล่าวว่า “เราโตมาพร้อมกับความหลงใหลในการเล่นเกมการ์ดแบทเทิลแนว CCG (Collectible Card Game) และใช้เวลามากกว่าทศวรรษในการออกแบบการ์ดต่าง ๆ เราจึงอยากให้ผู้คนทั่วโลกตกหลุมรักการ์ดแบทเทิลเหมือนที่พวกเราเป็น MARVEL SNAP คือเกมการ์ดที่ไม่เหมือนใคร เราทำงานกันอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้มั่นใจว่าบรรดาผู้เล่นสายฮาร์ดคอร์จะอินไปกับเกมทุกอนู ในขณะเดียวกันก็สนุกมากพอในระดับที่ผู้เล่นทั่วไปสามารถสนุกสุดเหวี่ยงได้เช่นกัน เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง Nuverse เพราะเกมสุดเจ๋งที่เราคิดค้นนี้จะถูกส่งมอบถึงมือผู้เล่นกว่าล้านคนทั่วโลก”"MARVEL SNAP" จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้าเล่นช่วง Beta ได้ที่ www.marvelsnap.com และติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางแฟนเพจ MARVEL SNAP