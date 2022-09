เปิดตัว "Assassin’s Creed Mirage" สวมบทมือสังหารตะลุยแดนอาหรับ

"Assassin’s Creed Mirage" (อัสแซสซินส์ ครีด มิราจ) พัฒนาโดย Ubisoft Bordeaux ซึ่งเป็นสตูดิโอที่อยู่เบื้องหลังส่วนขยาย Wrath of the Druids ของอัสแซสซินส์ ครีด วัลฮัลลา โดยภาคมิราจจะเชื้อเชิญผู้เล่นให้มาดำดิ่งสู่กรุงแบกแดดอันยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่เก้า ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อยู่บนจุดสูงสุดของยุคทอง ตัวเกมจะนำเสนอประสบการณ์แอ็คชันผจญภัยที่ขับเคลื่อนด้วยเรื่องราวเข้มข้น ด้วยเนื้อหาที่ว่าด้วยการเติบโตของช่วงอายุ ตัวเอกที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ มหานครสุดยิ่งใหญ่และเกมเพลย์แบบคลาสสิคที่ได้รับการปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัย ซึ่งจะเน้นไปที่การปีนป่ายปาร์คัวร์ ลอบเร้นและการลอบสังหาร ผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นฮีโรคนใหม่ "บาซิม อิบน์ อิซฮัค (Basim Ibn Is’haq)" โจรข้างถนนผู้มีอดีตอันลึกลับที่ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในเหล่าผู้ซ่อนเร้น (Hidden Ones) แห่งอลามุต (Alamut) เพื่อแสวงหาคำตอบบางอย่าง อาจารย์ของบาซิมคือ "โรชาน (Roshan)" ให้เสียงโดย ชูห์เรห์ แอกห์แดชลู (Shohreh Aghdashloo) นักแสดงหญิงเจ้าของรางวัลเอ็มมี่ โดยการประกาศเปิดตัวในครั้งนี้มาพร้อมตัวอย่างฉบับภาพยนตร์พร้อมด้วยบทเพลงออริจินัลที่ประพันธ์โดย เบรนแดน แอนเจไลด์ส (Brendan Angelides) ซึ่งประพันธ์บทเพลงให้กับเกมเช่นเดียวกัน“ในโอกาสครบรอบ 15 ปีของแฟรนไชส์ เราต้องการมอบสิ่งที่พิเศษให้กับผู้เล่นและคอมมูนิตีของเรา”กล่าว “อัสแซสซินส์ ครีด มิราจ จะเป็นการอุทิศให้แก่แฟรนไชส์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมภาคแรก พวกเราจะนำเอาประสบการณ์ด้านเกมเพลย์อันเป็นเอกลักษณ์ของอัสแซสซินส์ ครีดภาคแรกมาปรับให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ รวมถึงการดำดิ่งไปในเนื้อหาเกี่ยวกับพิธีการและบัญญัติของเหล่าผู้ซ่อนเร้น ซึ่งเป็นอะไรที่เราคิดว่าทั้งแฟน ๆ ที่ติดตามกันมานานและแฟน ๆ หน้าใหม่จะต้องอยากเล่นแน่นอน”สำหรับผู้ที่สั่งซื้อเกมล่วงหน้าจะได้รับเควสต์โบนัส The Forty Thieves ที่ผู้เล่นจะได้ค้นพบความลับของถ้ำในตำนานของอาลีบาบา (Ali Baba) นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวชุด ดีลักซ์ เอดิชัน (Deluxe Edition) และคอลเล็คเตอร์ส เคส (Collector’s Case) ซึ่งในแต่ละชุดประกอบด้วยจะประกอบไปด้วยตัวเกมหลัก, ดิจิทัลอาร์ตบุคและซาวด์แทร็ค รวมถึงแพ็คดีลักซ์ที่จะเป็นชุดซึ่งได้แรงบันดาลใจจาก Prince of Persia สกินของอินทรีและสัตว์พาหนะ อาวุธและอีกมากมายจะประกอบไปด้วยดีลักซ์ เอดิชัน ที่มาพร้อมกับฟิกเกอร์บาซิมความละเอียดสูง (32 ซม.) กล่องเหล็ก (SteelBook) แบบเอ็กซ์คลูซีฟด้วยดีไซน์ที่แฟน ๆ คัดเลือก, มินิอาร์ตบุค, แบบจำลองเข็มกลัดของบาซิม, แผนที่กรุงแบกแดด รวมถึงซาวด์แทร็คของเกมที่คัดสรรมาแล้ว คอลเล็คเตอร์ส เคส จะมีให้ซื้อผ่าน Ubisoft Store และร้านค้าชั้นนำนับตั้งแต่การเปิดตัวเกมอัสแซสซินส์ ครีดภาคแรกในปี 2550 เป็นต้นมา แฟรนไชส์นี้ได้ทำยอดขายมากกว่า 200 ล้านชุดแล้วทั่วโลก และมีสถานะเป็นหนึ่งในแฟรนไชส์ที่สำคัญที่สุดของอุตสาหกรรมวิดีโอเกม นอกจากนี้อัสแซสซินส์ ครีด วัลฮัลลาจะยังมีอัปเดตใหม่ในปีที่สองหลังวางจำหน่าย ซึ่งในอีกไม่กี่เดือนจากนี้ก็จะมีการปล่อย Last Chapter ที่จะเป็นเควสต์ฟรีให้เอวอร์ได้กลับไปพบกับบรรดาตัวละครสำคัญรวมถึงบุคคลผู้ทรงอิทธิพลในประวัติศาสตร์ และยังมีรางวัลพิเศษให้รับในอัสแซสซินส์ ครีด วัลฮัลลาเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยิ่งไปกว่านั้นแล้ว ในช่วง Assassin’s Creed Showcase ได้มีการเปิดเผยอนาคตต่อไปของแฟรนไชส์ โดยจะมีเกมเรือธงระดับ HD อีกสองเกมคือ โค้ดเนม เรด (Codename RED) และ โค้ดเนม เฮกเซ (Codename HEXE) ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของ Codename INFINITY (โค้ดเนม อินฟินิที) และยังมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเกมมือถือระดับ AAA โค้ดเนม เจด (Codename JADE) รวมถึงซีรีส์คนแสดงที่ร่วมมือกับ Netflixคือเกมเรือธงเกมถัดไปต่อจากอัสแซสซินส์ ครีด มิราจ โดยจะเป็นเกม RPG โลกเปิดรูปแบบใหม่ พัฒนาโดย Ubisoft Quebec ซึ่งเป็นสตูดิโอผู้อยู่เบื้องหลังอัสแซสซินส์ ครีด โอดิสซี (Assassin’s Creed Odyssey) โดยมีโจนาธาน ดูมอนต์ (Jonathan Dumont) เป็นครีเอทีฟไดเร็คเตอร์ ผู้เล่นจะได้ออกโลดแล่นไปในประเทศญี่ปุ่นยุคศักดินา ที่เต็มไปด้วยนินจาและซามูไรจะเป็นเกมเรือธงเกมถัดไปจากโค้ดเนม เรด พัฒนาโดย Ubisoft Montreal สตูดิโอผู้ให้กำเนิดแฟรนไชส์อัสแซสซินส์ ครีด โดยมีคลินต์ ฮอคกิง (Clint Hocking) เป็นครีเอทีฟไดเร็คเตอร์โครงการที่จะเชื่อมต่อผู้เล่นเข้ากับประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งประกอบไปด้วยเกมอัสแซสซินส์ ครีดที่วางจำหน่ายแล้วและเกมที่กำลังจะวางจำหน่าย โค้ดเนม เรด และ โค้ดเนม เฮกเซ ซึ่งเป็นเกมเรือธงแบบ HD อีกสองเกมถัดไป นอกจากนี้มัลติเพลเยอร์จะกลับมาอีกครั้งในแบบสแตนด์อโลนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโค้ดเนม อินฟินิทีด้วยเกมแอ็คชันผจญภัย RPG ระดับ AAA บนมือถือ ดำเนินเรื่องในยุคจีนโบราณ ผู้เล่นจะได้สร้างตัวละครของตนเองขึ้นมาและพบกับเรื่องราวของมือสังหารคนแรกของจีน โดยจะเป็นเกมแบบ Free to Playผลิตโดย Ubisoft Film & Television ร่วมกับ Netflix จะเป็นซีรีส์ที่อลังการ และผสมผสานแนวต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันซึ่งอ้างอิงมาจากแฟรนไชส์วิดีโอเกมโดยตรง นอกจากนี้ Netflix ยังร่วมมือในการพัฒนาเกมมือถือ อัสแซสซินส์ ครีด ที่จะเปิดให้เล่นบนแพลตฟอร์มของตนแบบเอ็กซ์คลูซีฟอีกด้วยกล่าวว่า “ในการเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปีของแฟรนไชส์นี้ เราไม่เพียงต้องการให้เกียรติผู้เล่นของเราและรวมถึงผู้คนที่อยู่เบื้องหลังแบรนด์นี้ แต่ยังต้องการแจ้งให้ทราบความทะเยอทะยานที่เรามีต่ออนาคตของอัสแซสซินส์ ครีดกับแฟน ๆ ของเราด้วย พวกเราต้องการขยายจักรวาลนี้ออกไปและส่งมอบประสบการณ์อันดึงดูดและชวนให้หลงใหลไปกับโลกของเกม พวกเรายังมีเรื่องราวอีกนับไม่ถ้วนที่อยากบอกเล่าและเราต้องการให้ประวัติศาสตร์เป็นสถานที่ให้ทุกคนได้มาโลดแล่น”ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัสแซสซินส์ ครีด มิราจ ได้ที่ assassinscreed.com และติดตามโปรเจคฉลองครบรอบ 15 ปี ของแฟรนไชส์อัสแซสซินส์ ครีด ได้ที่ assassinscreed15.com