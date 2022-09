Netflix จับมือ Ubisoft เปิดตัวเกมมือถือเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมให้เล่นปี 2566

กล่าวว่า “เป้าหมายของเราคือการสร้างประสบการณ์อันยอดเยี่ยมให้กับทุกแพลตฟอร์ม และเราก็ยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่าง Netflix เชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นโอกาสอันดียิ่งของสมาชิก Netflix ที่ได้สำรวจโลกของเราและจักรวาลของเรายิ่งไปกว่าเดิมบนโทรศัพท์มือถือ”ภาคใหม่ ถือเป็นภาคต่ออย่างเป็นทางการของ Valiant Hearts: The Great War ของเกมจาก Ubisoft ที่ได้รางวัลมาแล้วมากมาย โดยเกมภาคใหม่จะยังกำกับโดยทีมงานหลักจากต้นฉบับ และยังคงมี DNA เดิมพร้อมนำเสนอเรื่องราวใหม่ ๆ เตรียมเปิดให้ในเดือนมกราคม 2566หลังจากประสบความสำเร็จกับเกมมือถือ The Mighty Quest for Epic Loot ในที่สุดก็ถึงเวลาของภาคใหม่ โดยเกมใหม่นี้จะได้แรงบันดาลใจมาจากแนวโร้กไลก์เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่จะขับเน้นการต่อสู้สไตล์ฟันแหลกอันโดดเด่นของซีรีส์ ในรูปแบบที่สดใหม่และชวนให้เล่นซ้ำไม่มีเบื่อ เตรียมเปิดให้เล่นบน Netflix ในปี 2566สำหรับแฟน ๆเตรียมดำดิ่งไปกับจักรวาลมือสังหารบนเกมมือถือภาคใหม่ที่พัฒนาแบบเอ็กซ์คลูซีฟให้กับ Netflix โดยเฉพาะ “พวกเราตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมงานกับ Ubisoft ซึ่งมีประวัติอันยาวนานในการสร้างโลกอันน่าจดจำให้กับแฟน ๆ ในแบบที่หาใครเทียบยาก”กล่าว “ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการส่งมอบการเข้าถึงแบบเอ็กซ์คลูซีฟให้กับแฟน ๆ ของเราได้สัมผัสกับบรรดาแฟรนไชส์เกมที่ตื่นเต้นที่สุด และเราก็จะยังคงสร้างแคตตาล็อกเกมมือถืออันยอดเยี่ยมให้แก่สมาชิกของเราทั่วโลกด้วย”