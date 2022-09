Rayman โผล่แจม Mario + Rabbids Sparks Of Hope ในฐานะตัวละคร DLC

ในวิดีโอเกมเพลย์ใหม่ มาริโอและผองเพื่อน ต้องกอบกู้โลกแห่งเทอร์ร่า ฟลอร่า จาก "เคอร์ซา" วายร้ายระดับจักรวาล พวกเขาจะต้องเอาชนะศัตรูและเผชิญหน้ากับ Wiggler (วิกก์เลอร์) ที่โกรธจัดและติดเชื้อจากอิทธิพลมืดของเคอร์ซา โดยในตัวอย่างใหม่แสดงให้เห็นถึงโลกใหม่ที่สดใสตลอดจนการเคลื่อนไหว คอมโบ และแอ็กชันต่าง ๆ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นโดยสปาร์กส์ ที่ใช้ในระหว่างการต่อสู้ ทั้งนี้ การต่อสู้กับบอสถือเป็นอีกช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดใน Mario + Rabbids Sparks of Hope สามารถรับชมวิดีโอเกมเพลย์แบบเต็มได้ที่ด้านล่างอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์จาก Ubisoft กับการกลับมาของตัวละครระดับตำนาน "Rayman" จะมาร่วมทีมกับแรบบิดส์อีกครั้ง โดยพร้อมให้เล่นเป็นตัวละครใหม่ในส่วนเสริมที่จะวางจำหน่ายแยกต่างหาก หรือเป็นส่วนหนึ่งของซีซันพาส ซึ่งรวมอยู่ใน Mario + Rabbids Sparks of Hope โกลด์เอดิชั่นMario + Rabbids Sparks of Hope เตรียมวางจำหน่ายบน Nintendo Switch วันที่ 20 ตุลาคมนี้ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mario-rabbids.com