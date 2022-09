โฉมแรก "Disney Lorcana" เกมการ์ดสะสมจากดิสนีย์

ผู้พัฒนาการ์ดคือค่าย Ravensburger จากเยอรมนีซึ่งเคยทำเกม Disney Villainous ได้รับความนิยมมาก่อน เผยว่างานใหม่นี้จะเป็นงานใหญ่ที่สุดที่พวกเขาเคยจับ ได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษจากดิสนีย์ร่วมมือกันระยะยาวหลายปีแนวคิดของ Disney Lorcana จะเล่าเกี่ยวกับ The Great Illuminary คลังสมบัติรวมบันทึกเรื่องราวและตัวละครของดิสนีย์ ให้ผู้เล่นสวมบทจอมคาถา Illumineer ทำให้บันทึกกลับมามีชีวิตและร่วมผจญภัยกับตัวละครในโลกแห่งนี้การ์ดชุดแรกที่เผยโฉมออกมาก็มีทั้งฝั่งฮีโร่และวายร้าย ได้แก่ มิกกี้เมาส์ สติทช์ เอลซ่า ครูเอลล่าเดอวิล มาเลฟิเซนต์ร่างมังกร โรบินฮูด และกัปตันฮุค แต่ละใบมาพร้อมค่าพลัง หมวดประเภท สกิลเฉพาะ และตัวหนังสือบอกเล่าเรื่องราวเล็กๆสำหรับกติกาการเล่นจริง ทางค่ายก็อธิบายว่าจะเป็นแนววางแผน แต่ไม่แข่งขันสู้กันระดับสูงเหมือนการ์ดเมจิก พยายามลดถอยลงมาเพื่อให้คนทั่วไปสนใจและสนุกไปกับตัวละครโปรดได้ผู้เข้าร่วมอีเวนท์ D23 Expo ในแคลิฟอร์เนียจะมีโอกาสได้รับการ์ดพิเศษมิกกี้เมาส์ ส่วนที่เหลือจะรวมอยู่ในชุดแรก Disney Lorcana: The First Chapter กำหนดวางจำหน่ายช่วงฤดูใบไม้ร่วงปลายปี 2023