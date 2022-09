Cyberpunk 2077 เผยโฉมภาคขยาย "Phantom Liberty"

เนื้อหาของภาคขยายจะเล่าเรื่องราวของตัวเอก V คนเดิมพร้อม คีอานู รีฟส์ ที่กลับมารับบท จอห์นนี ซิลเวอร์แฮนด์ อีกครั้ง เป็นแนวสปายระทึกขวัญเกิดขึ้นในย่านหนึ่งของเมืองไนท์ซิตี้ เกี่ยวกับประเทศ New United States of America และตัวละครใหม่ โชว์มาแค่หนังตัวอย่างสั้นๆ ยังไม่มีรายละเอียดมากอย่างไรก็ตาม Phantom Liberty จะลงเฉพาะคอนโซลใหม่ PS5, Xbox Series X|S รวมถึง PC และแพลตฟอร์ม Stadia เท่านั้น ไม่รวมคอนโซลเก่า PS4 กับ Xbox Oneอีกสิ่งที่ประกาศมาพร้อมกันคือการอัพเดตเวอร์ชัน 1.6 เรียกว่า Edgerunners สามารถดาวน์โหลดได้แล้วทุกแพลตฟอร์ม ตั้งชื่อตามซีรีส์อนิเมะที่เตรียมฉายทาง Netflix ในสัปดาห์หน้าและมีการผนวกเนื้อหาไอเทมให้เข้าไปค้นหาในเกมด้วยด้านระบบการเล่นก็จะปรับปรุงทั้งการขับยานพาหนะ การปรากฎตัวของตำรวจ การต่อสู้ประชิด โหมดถ่ายภาพ เควสต์ภารกิจต่างๆ พร้อมเพิ่มมินิเกม Roach Race ในเกมและโหลดฟรีบนสมาร์ตโฟน iOS แอนดรอยด์ แถมยังมีระบบ Cross-progression ย้ายเซฟข้ามไปเล่นเครื่องอื่นได้ด้วยเวอร์ชัน 1.6 จะถือเป็นเนื้อหาชุดใหญ่ครั้งสุดท้ายของคอนโซลเก่า PS4 กับ Xbox One หลังจากนี้ทั้งสองแพลตฟอร์มจะไม่มีการอัพเดตอีก