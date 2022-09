ไมโครซอฟต์เซ็นสัญญา "Call of Duty" ทำลง PS5 ต่อหลายปี

ประเด็นดังกล่าวมาจากข้อตกลง ไมโครซอฟต์ซื้อกิจการค่ายแอคติวิชัน มูลค่า 6.87 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ สร้างความกังวลให้กับโซนีเพลย์สเตชันวันว่าเกมฮิต Call of Duty จะถูกยึดไปลงเฉพาะคอนโซล Xbox เพียงค่ายเดียวปัจจุบัน หน่วยงานรัฐในหลายประเทศก็กำลังพิจารณาว่าเข้าข่ายผูกขาดขัดขวางการแข่งขันหรือไม่ โดยมีซาอุดิอาระเบียที่ให้ไฟเขียวแล้ว ขณะที่บราซิลได้เรียกรับฟังความเห็นจากหลายบริษัทในวงการ และสหราชอาณาจักรก็อยู่ระหว่างการขอคำชี้แจงเพิ่มเติมจากไมโครซอฟต์"ฟิล สเปนเซอร์" นายใหญ่แผนก Xbox ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่า "เมื่อเดือนมกราคม พวกเราได้ส่งข้อตกลงพร้อมลายเซ็นไปให้โซนี การันตีว่าเกม Call of Duty จะมีลูกเล่นเนื้อหาเหมือนกันลงเพลย์สเตชันอย่างน้อยอีกหลายปีเกินกว่าสัญญาเดิม ถือเป็นข้อเสนอที่ไปไกลเกินปกติสำหรับอุตสาหกรรมเกม"ในการโต้ตอบกันรอบก่อนหน้า ฝั่งไมโครซอฟต์ก็บอกว่าโซนีพยายามขัดขวางเพราะกลัวบริการ Game Pass ของ Xbox จะเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่าสำหรับผู้บริโภค อีกทั้งการจ่ายเงินยึดเกมเอ็กส์คลูซีฟก็เป็นวิธีที่โซนีเองใช้มาตลอด ทำให้เกมใหญ่ๆ หลายเกมไม่ลงให้เครื่องคู่แข่งนอกจาก Call of Duty แล้ว ทางไมโครซอฟต์ก็ยืนยันว่าเกมฟอร์มใหญ่อย่าง Overwatch และ Diablo จะลงบริการ Game Pass ทั้งหมดหากข้อตกลงซื้อกิจการครั้งนี้ผ่าน