รีเทิร์นครอสโอเวอร์ "7 บาป x Re:ZERO" อัปเดตแล้ววันนี้

● ตัวละครอัศวิน Re:ZERO ใหม่

● สุ่มคอลลาโบ 7 บาป x Re:ZERO รีเทิร์น

● กิจกรรมเช็คชื่อคอลลาโบ 7 บาป x Re:ZERO รีเทิร์น

● ภารกิจสุดพิเศษ 7 บาป x Re:ZERO

●

คอลลาโบ "7 บาป X Re:ZERO" ครั้งนี้ถือเป็นภาคต่อของการอัปเดตเมื่อปี 2021 ที่ผ่านมา โดยในรอบนี้ผู้เล่นจะได้พบกับอัศวินใหม่, กิจกรรมจำกัดเวลาสุดพิเศษ, ของรางวัล และอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ: พบกับตัวละครจากซีรีส์อนิเมะยอดนิยม อัศวิน ‘[Re:ZERO] แม่มดแห่งความโลภ เอคิดน่า’ และ อัศวิน ‘[Re:ZERO] ดาบศักดิ์สิทธิ์ ไรน์ฮาร์ด’ ที่ได้ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในคอลลาโบครั้งนี้: ผู้เล่นจะมีโอกาสสุ่มรับอัศวินคอลลาโบ 7 บาป X Re:ZERO ซึ่งรวมไปถึงอัศวินที่ได้ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ล่าสุด นอกจากนี้ อัศวินระดับ SSR ยังเป็นรางวัลการันตีสำหรับผู้เล่นที่ได้รับ 300 แต้มสะสมอีกด้วย รวมไปถึงอัศวินคอลลาโบ 7 บาป X Re:ZERO ก็จะเป็นรางวัลการันตีสำหรับผู้เล่นที่ได้รับ 600 แต้มสะสมเช่นเดียวกัน (เลือก 1 อัศวินจากทั้งหมด 6 อัศวิน): รับรางวัลง่าย ๆ เพียงเข้าเล่นและเช็คชื่อ 14 วันภายในช่วงเวลากิจกรรม เมื่อเช็คชื่อครบ 14 วัน รับอัศวิน ‘[Re:ZERO] สาวรับใช้ฝาแฝดคนพี่ แร็ม’, เหรียญปลุกพลังแฝง, และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย: ผู้เล่นที่เข้าเล่นและพิชิต 5 มิชชันได้สำเร็จ จะได้รับอัศวิน ‘[Re:ZERO] สาวรับใช้ฝาแฝดคนน้อง เรม’ นอกจากนี้ ผู้เล่นยังสามารถรับ ตั๋วคัดสรรคอลลาโบรีเทิร์น จำนวน 10 ใบ เมื่อเคลียร์มิชชันได้ครบถ้วนเสร็จสมบูรณ์ (แต่ละมิชชันจะมอบ ตั๋วคัดสรรคอลลาโบรีเทิร์น จำนวน 2 ใบ): สำหรับโหมดเนื้อเรื่องคอลลาโบ 7 บาป X Re:ZERO ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในครั้งนี้ ผู้เล่นจะได้ติดตามและสัมผัสเนื้อเรื่องสุดเร้าใจที่มีตอนจบแตกต่างกันไปตามเส้นทางที่ผู้เล่นเลือก พร้อมรับของรางวัลต่าง ๆ โดยจะอิงจากตอนจบที่ผู้เล่นได้รับ เช่น ตั๋วการันตีอัศวิน SSR ฯลฯ: ร่วมเผชิญหน้าต่อสู้กับบอสแบทเทิลใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในอัปเดตคอนเทนต์คอลลาโบ 7 บาป X Re:ZERO ซึ่งผู้เล่นสามารถรับ ‘เขากระต่ายใหญ่แตกหัก’ ได้จากการเคลียร์บอสแบทเทิล และสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็น คอสตูม เรม / เบียทริซ หรือ สร้อยคอแห่งวิวัฒน์ UR ได้ที่ศูนย์แลกเปลี่ยนThe Seven Deadly Sins: Grand Cross เกมมือถืออาร์พีจีที่ดัดแปลงมาจากอนิเมะ "ศึกตำนาน 7 อัศวิน" เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้สร้างทีมจากตัวละครอัศวินที่ชื่นชอบ นำเสนอด้วยกราฟิกความละเอียดสูงแบบ 3 มิติ รวมถึงฉากคัทซีนที่มีมากกว่า 100 ฉาก พร้อมเสียงพากย์จากนักพากย์ชาวญี่ปุ่น ให้ผู้เล่นได้สัมผัสประสบการณ์ในการเล่นเกมเสมือนการรับชมอนิเมะ ตัวเกมเปิดให้ดาวน์โหลดแล้วทั้งในระบบ iOS และ Android ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ https://7dsgc.netmarble.com/ และแฟนเพจ The Seven Deadly Sins: Grand Cross - TH