"Ubisoft Forward" พร้อมปล่อยของโชว์เกมใหม่ 11 ก.ย.นี้

สำหรับไฮไลท์หลักของงานที่มีการประกาศออกมาแล้วคือการอัปเดตข้อมูลล่าสุดของ Mario + Rabbids Sparks of Hope และ Skull & Bones ที่กำลังจะวางจำหน่าย และโชว์พิเศษจากแฟรนไชส์อัสแซสซินส์ ครีด ที่จะเปิดเผยอนาคตของซีรีส์ นอกจากนี้ในช่วงพรีโชว์ที่จะเริ่มตั้งแต่เวลา 01.35 น. (เวลาไทย) จะมาพร้อมข่าวเกี่ยวกับซีซันล่าสุด ตัวละคร และคอนเทนต์จากเกม Brawlhalla, For Honor, The Crew 2, Anno 1800 ฯลฯผู้ที่สนใจสามารถรับชมถ่ายทอดสดผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ https://ubisoft.com/Forward YouTube และ Twitch สำหรับผู้ที่รับชมผ่าน Twitch จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล Twitch Drop จากเกมต่าง ๆ ในเครือ Ubisoft โดยมีรายละเอียดดังนี้• ดูเป็นเวลา 15 นาทีและรับ "สัญลักษณ์โลโก้หัวกะโหลก" ใน Skull & Bones• ดูเป็นเวลา 30 นาทีและรับ "Explosive Detail Charm" ใน Rainbow Six Siege• ดูเป็นเวลา 45 นาทีและรับ “RC22 Original Cosmetic” ใน Roller Champions• ดูเป็นเวลา 60 นาทีและรับ "ชุดลายสัก สฟิงซ์" ใน Assassin's Creed Valhallaสำหรับผู้ที่สะดวกรับชมแบบถ่ายทอดสดสามารถติดตามไฮไลท์ทั้งหมดได้ที่ Ubisoft News