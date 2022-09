ทีมงาน Gears of War ขอร่วมสร้าง "State of Decay 3" ด้วยอันเรียลฯ 5

Unreal Engine 5

เกม "State of Decay 3" ถูกประกาศเปิดตัวครั้งแรกในงาน Xbox Showcase 2020

The Coalition ทีมพัฒนาผู้รับผิดชอบดูแลซีรีส์ Gears of War ตั้งแต่ภาคสี่เป็นต้นมา ล่าสุดได้รับการยืนยันแล้วว่าพวกเขาจะมาช่วยเหลือสตูดิโอ Undead Labs ในกระบวนการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานเกมภาคใหม่ในแฟรนไชส์โอเพ่นเวิลด์เอาชีวิตรอดจากฝูงผีดิบที่จะประเดิมใช้เทคโนโลยี Unreal Engine 5 เป็นครั้งแรกตามถ้อยคำบอกเล่าของหัวเรือใหญ่แห่ง Xbox Games Studio ที่โผล่มาร่วมรายการพอดแคสต์ในเอพิโซดล่าสุด ซึ่งเจ้าตัวได้แชร์เปิดเผยข้อมูลอัปเดตหลายเรื่องเกี่ยวกับตัวเกม State of Decay 3 โดยระบุว่าทางนอกจากนี้ทาง บูตตี ยังได้กล่าวเสริมเพิ่มเติมว่า เมื่อสัปดาห์ก่อนตัวเขาได้ใช้เวลาตลอดทั้งวันในสตูดิโอ Undead Labs ที่ซีแอตเทิล เพื่อตรวจเช็คดูสถานะอัปเดตของตัวเกมภาคสาม โดยเขาเล่าว่าตัวเกมมันดูเยี่ยมยอดมีอะไรเจ๋งๆมากมายซ่อนอยู่ในนั้น แม้ปัจจุบันอาจยังเร็วไปที่จะด่วนสรุปเกี่ยวกับฟีเจอร์เกมเพลย์ใหม่ๆที่ได้พบเห็น แต่เขาเชื่อว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ดูดีทีเดียวเมื่อถึงเวลาโชว์ตัวด้วยตัวอย่างเทรลเลอร์สั้นๆ และนับตั้งแต่นั้นเราก็ยังไม่เคยเห็นคลิปเกมเพลย์ตอนเล่นจริงออกมาสักที อย่างไรก็ตามทาง "ฟิล สเปนเซอร์" (Phil Spencer) นายใหญ่แห่ง ไมโครซอฟต์ ก็เคยออกมาเอ่ยปากกล่าวชื่นชมถึงพัฒนาการความก้าวหน้าของมันด้วยตัวเอง ดังนั้นมันก็คงไม่น่าจะทำให้แฟนๆต้องผิดหวัง