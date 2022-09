"Mount & Blade II: Bannerlord" เตรียมวางจำหน่ายบนคอนโซลและพีซี 25 ต.ค.นี้

"Mount & Blade II: Bannerlord" เป็นภาคต่อของ Mount & Blade: Warband เกมอาร์พีจีที่มีความโดดเด่นในด้านระบบการเล่นที่รวมความเป็นแอ็คชั่น อาร์พีจี และการวางกลยุทธ์เอาไว้ในเกมเดียวได้อย่างลงตัว โดยผู้เล่นจะได้สวมบทเป็นอัศวินยุคกลาง เข้าต่อสู้ในสงครามด้วยดาบและธนู เพื่อรวมอาณาจักรให้เป็นหนึ่ง และกอบกู้ทวีป Calradiaโลกของเกมเป็นแบบแซนด์บ็อกซ์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นสร้างเรื่องราวของตนเอง โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาตัวละคร ฝึกฝนทักษะการต่อสู้ รวบรวมกองกำลังทหาร เข้าร่วมสงครามหรือเจรจาพันธมิตรเพื่อขยายอำนาจ ไปจนถึงการดูแลความเป็นอยู่ของชาวเมือง ซึ่งผู้เล่นจะต้องบริหารจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ด้วยตัวเอง"Mount & Blade II: Bannerlord" วางจำหน่ายในรูปแบบ Early Access ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 หลังจากนั้นก็ได้รับการอัปเดตเนื้อหามากมาย จนในที่สุดเวอร์ชันเต็มของเกมก็ใกล้จะมาถึง พร้อมกับการเปิดตัวเวอร์ชันคอนโซลในงาน Gamescom เป็นครั้งแรกกล่าวว่า “สองปีนี้เป็นเส้นทางที่ยาวนานและท้าทาย ในการพัฒนาเกมที่ใหญ่และซับซ้อนอย่าง Bannerlord สำหรับหลายแพลตฟอร์ม และในช่วงที่มีการระบาดครั้งใหญ่ มันไม่ใช่เรื่องง่าย และฉันภูมิใจในทีมของเราเป็นอย่างมากสำหรับการทำงานที่ยอดเยี่ยมอย่างไม่หยุดยั้ง แม้จะมีความท้าทาย แต่ก็เป็นเส้นทางที่คุ้มค่าเช่นกัน เราพบการทำงานร่วมกันหลายรูปแบบที่เราไม่ได้คาดไว้ในตอนแรกระหว่างคอนโซลและพีซี การทำงานร่วมกันที่ทำให้เกมเติบโตและดีกว่าที่เคยเป็นมาในสถานการณ์อื่น ๆ เราตั้งตารอที่จะนำเกมไปอยู่ในมือของชุมชนที่น่าทึ่งของเรา ซึ่งสนับสนุนเราบนคอนโซลตั้งแต่ภาค Warband”"Mount & Blade II: Bannerlord" เตรียมวางจำหน่ายในวันที่ 25 ตุลาคมนี้ บนแพลตฟอร์ม PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox One X และ Xbox One S ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.taleworlds.com/ และแฟนเพจ Mount & Blade