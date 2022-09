อนิเมชันลีกออฟเลเจนส์ "Arcane" ชนะรางวัลเอมมี

สำหรับโครงการซีรีส์นี้ก็มีข่าวประกาศมาตั้งแต่ปี 2019 สร้างกันภายในโดยค่าย Riot Games เองร่วมมือกับบริการสตรีมมิง Netflix เริ่มฉายเมื่อปลายปี 2021 แบ่งเป็น 3 บทย่อยรวมทั้งหมด 9 ตอนในสาขาเดียวกัน เรื่องอื่นที่เข้าชิงก็มีแนวตลกอย่าง Bob's Burgers, Rick and Morty และ The Simpsons รวมถึงงานฟอร์มใหญ่อย่าง What If…? จากฮีโร่ค่ายมาร์เวลนอกจากอนิเมชันยอดเยี่ยมแล้ว ซีรีส์ Arcane ยังได้รับรางวัลเอมมีในส่วนโปรดักชันอีก 3 รายการมอบให้ทีมงานเบื้องหลัง รวมทั้งหมดเข้าชิง 5 สาขา ชนะไป 4 สาขาเนื้อเรื่องของ Arcane จะย้อนไปเล่าต้นกำเนิดสองแชมเปี้ยนตัวเด่นรวมถึงตัวละครอื่นๆ จากเกม มีฉากหลังเป็นความขัดแย้งระหว่างเมือง "พิลต์โทเวอร์" ที่เจริญรุ่งเรืองกับเมืองใต้ดิน "ซอน" ที่ถูกกดขี่เอาเปรียบจนเกิดสงครามใหญ่หลังประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มฉาย ทางค่ายก็ไฟเขียวสร้างซีซันสองต่อทันทีโดยมีกำหนดจะลงบริการ Netflix เหมือนเดิม