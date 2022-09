"Nine Songs of Fantasy" ปล่อยแคมเปญ #ไม่เป็นรอง Challenge ชิงเงินรางวัลกว่าแสนบาท!

สำหรับกติกาการร่วมสนุก เพียงถ่ายคลิปบนแอพ TikTok โดยเลือกใช้เพลง “ไม่เป็นรอง” https://vt.tiktok.com/ZSRDAS7YH ถ่ายทอดเนื้อหาความเป็นตัวของตัวเองให้ถึงที่สุดตามความถนัดของตัวเองกับ 3 Challenge ดังนี้ถ่ายคลิปรูปแบบใดก็ได้โดยใช้เพลง “ไม่เป็นรอง” (Original Song เท่านั้น) คลิปที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด รับเงินรางวัล 22,222 บาทถ่ายคลิปรูปแบบใดก็ได้โดยใช้เพลง “ไม่เป็นรอง” (Original Song เท่านั้น) คลิปที่มียอดไลค์มากที่สุด รับเงินรางวัล 22,222 บาทหลังเกมเปิด OBT 6 กันยายน เป็นต้นไป เพียงเข้าเล่นเกม Nine Songs of Fantasy และทำคลิปถ่ายทอดเนื้อหาความไม่เป็นรองใคร ไม่ว่าจะเป็นรูปนิ่ง วีดีโอ และอื่น ๆ ที่สื่อถึงเกม โดยใช้เพลง “ไม่เป็นรอง” (Original Song เท่านั้น) คลิปที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด รับเงินรางวัล 55,555 บาทประกาศผล 7 ตุลาคม 2565 ทาง tiktok.com/@ninesongs_of_fantasy และแฟนเพจ Nine Songs of Fantasy ตำนานเพลงรักเก้าสวรรค์ ดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3ehAfef นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต้อนรับ Open Beta จัดหนักจัดเต็มถึง 4 กิจกรรมด้วยกัน ได้แก่1. กิจกรรมล็อกอิน 7 วัน รับของรางวัลฟรีทุกวัน เพียงเข้าเกมแล้วไปที่หัวข้อ “ของขวัญ” และกดลงนาม ก็รับรางวัลไปแบบฟรี ๆ2. กิจกรรมเช็คอิน 30 วัน เพียงเข้าเกมแล้วไปที่หัวข้อ สวัสดิการ > เช็คอินรายวัน ก็สามารถกดรับรางวัลได้ทันที หากวันไหนลืมเข้ามากดรับรางวัล ก็สามารถใช้ไอเทมหยกจิต เพื่อรับรางวัลย้อนหลังได้3. กิจกรรมชาร์ตอันดับคนแรกที่ฆ่า BOSS ใน บอสโลก และ แดนลับทะเลเมฆ ได้สำเร็จ จะได้รับรางวัลสำหรับการปราบบอสตัวนั้น4. กิจกรรมชื้อ 0 บาท เพียงชื้อไอเทมตามกิจกรรมรับไอเทมแรร์ไปฟรี ๆ เลย เเล้วมารับเงินที่ชื้อคืนได้"Nine Songs of Fantasy : ตำนานเพลงรักเก้าสวรรค์" เตรียมเปิด Open Beta เต็มรูปแบบทั้ง iOS และ Android ในวันที่ 6 กันยายนนี้ ลงทะเบียนล่วงหน้ารับของรางวัลพิเศษได้ที่ https://ninesongs.playpark.com