นินจามนุษย์ถ้ำรีเทิร์น! "New Joe & Mac: Caveman Ninja" วางจำหน่ายพฤศจิกายนนี้

"New Joe & Mac: Caveman Ninja" เป็นเกมแอคชั่น Side-Scrolling ผู้จะได้รับบทเป็นมนุษย์ถ้ำ Joe และ Mac ออกเดินทางไปช่วยผู้หญิงในหมู่บ้านที่ถูกลักพาตัวไปโดยเหล่า Neanderthal Primates ที่โหดร้าย พร้อมต่อสู้กับฝูงไดโนเสาร์สุดอันตรายด้วยอาวุธยุคหินคู่ใจตัวเกมพัฒนาโดย Mr. Nutz Studio (Toki, Asterix & Obelix: Slap Them All!) เป็นการนำอาร์เคดสุดคลาสสิกกลับมายกเครื่องใหม่ ด้วยกราฟิกสไตล์การ์ตูนแบบรีมาสเตอร์ พร้อมเสริมด้วยโหมดอาร์เคดดั้งเดิม และโหมด Extended เพิ่มเนื้อเรื่องและด่านใหม่ นอกจากนี้ยังมีโหมดฝึก โหมดบอส และโหมดสปีดรัน สำหรับผู้เล่นที่ต้องการความท้าทายอีกด้วย"New Joe & Mac: Caveman Ninja" จะวางจำหน่ายทั้งรูปแบบกล่องและแบบดิจิทัล โดยแบบกล่องจะมีของสะสม ได้แก่ สติกเกอร์จำนวน 2 แผ่น, การ์ดสะสม 1 ใบ และพวงกุญแจสามมิติ มีจำหน่ายเฉพาะเวอร์ชั่น Nintendo Switch, PlayStation 4 และ PlayStation 5 เท่านั้น"New Joe & Mac: Caveman Ninja" เตรียมวางจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายน 2022 นี้ บน Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.microids.com/ และแฟนเพจ Microids