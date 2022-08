NetEase ซื้อกิจการ "Quantic Dream" ผู้สร้างเกม Detroit: Become Human

ก่อนหน้านี้ในปี 2019 บริษัท NetEase ก็เคยซื้อหุ้นของ Quantic Dream เอาไว้ส่วนหนึ่ง โดยที่ยังปล่อยให้บริหารจัดการกันเอง นำเงินลงทุนไปสร้างเกมใหม่และขยายฐานทำแฟรนไชส์บันเทิงนอกเหนือจากเกมสำหรับการเคลื่อนไหวล่าสุดที่ซื้อกิจการทั้งหมด ทั้งสองฝั่งก็ไม่เปิดเผยตัวเลขมูลค่าและยังให้บริหารจัดการเองเหมือนเดิม ถือเป็นสตูดิโอเกมของ NetEase แห่งแรกในยุโรปและมีอีกสาขาอยู่ในมอนทรีออลด้วยผลงานเด่นของ Quantic Dream ส่วนใหญ่จะเป็นเกมแบบเน้นเล่าเนื้อเรื่องคล้ายภาพยนตร์ มาพร้อมระบบเล่นโต้ตอบเพื่อเปลี่ยนแปลงเส้นทางหรือสถานการณ์ได้ อาทิ Heavy Rain, Beyond: Two Souls และ Detroit: Become Human มักจะผูกขาดกับโซนีเพลย์สเตชันจนเพิ่งเปลี่ยนแนวทางมาทำลงหลายเครื่องในปัจจุบันโครงการถัดไปของพวกเขาคือเกมจากแฟรนไชส์สงครามอวกาศ Star Wars: Eclipse เป็นแนวแอคชันผจญภัย นำเสนอตัวละครสถานที่เรื่องราวที่สร้างใหม่ ให้ผู้เล่นกำหนดเส้นทางเหตุการณ์ได้เองอย่างไรก็ตาม สตูดิโอ Quantic Dream ก็เพิ่งมีปัญหาถูกแฉเรื่องวัฒนธรรมในสถานที่ทำงานไม่เป็นมิตร มีทั้งการเหยียดเพศ เหยียดเชื้อชาติ ถึงขั้นฟ้องร้องสื่อผู้นำเสนอข่าวเลยทีเดียว