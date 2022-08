"ยาซูยูกิ โอดะ" เผยสองค่ายต่างเห็นพ้องคืนชีพ SNK vs. Capcom

"แน่ละในอนาคตผมอยากคืนชีพมัน นี่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทุกๆคนจากทุกฝั่งทั้งสองค่ายต่างก็สนใจที่จะทำมันให้เกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะหลังจากที่เราได้เห็นปฏิกิริยาของแฟนๆต่อแผ่นโปสเตอร์ในงาน EVO ที่ช่วยยืนยันทำให้เรามั่นใจว่า นี่อาจเป็นหนึ่งในสิ่งที่กลุ่มคอมมิวนิตี้เกมต่อสู้ทั่วโลกต่างต้องการและเฝ้ารอคอยกันมากที่สุด"

【EVO2022 SNK x Capcom】

After more than a decade, SNK and Capcom are back for two collaborative posters from the legendary illustrators Eisuke Ogura and Shinkiro!



Come get yours at the SNK Booth!#KOF15 #KOFXV #Evo2022 pic.twitter.com/s1xTpz2Awg