เกมมือถือ "Nine Songs of Fantasy" พร้อมเปิด OBT 6 กันยายนนี้

"Nine Songs of Fantasy : ตำนานเพลงรักเก้าสวรรค์" เป็นเกม MMORPG บนมือถือ ที่ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นผู้ถูกเลือกจากสวรรค์ สวมบทบาทตัวละคร 1 ใน 4 อาชีพ ได้แก่ กระบี่, ร่ม, ทวน และปืน ออกผจญภัยไปพร้อมกับสปิริตคู่ใจทั้ง 9 ดำดิ่งไปกับตำนานเทพปกรณัมจีนโบราณ สัมผัสประสบการณ์การต่อสู้สุดอลังการ เล่นง่ายด้วยระบบออโต้ ลงดันเจี้ยน เผชิญหน้ากับบอสสุดแข็งแกร่ง ค้นพบไอเทมและสัตว์ขี่ในตำนานที่ไม่เหมือนใครผู้ที่สนใจยังสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับไอเทมพิเศษ และ "แมวป่า" สัตว์ขี่ในตำนานระดับ S โดยเข้าไปลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซต์ https://ninesongs.playpark.com/th-th/PreOder-OBT6SEP หรือบนมือถือผ่าน App Store และ Google Play"Nine Songs of Fantasy : ตำนานเพลงรักเก้าสวรรค์" เตรียมเปิด Open Beta เต็มรูปแบบ ในวันที่ 6 กันยายนนี้ ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ https://ninesongs.playpark.com และแฟนเพจ Nine Songs of Fantasy ตำนานเพลงรักเก้าสวรรค์