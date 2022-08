"Session: Skate Sim" พร้อมถไลสเก็ตในเมืองใหญ่ 22 ก.ย.นี้

"Session: Skate Sim" เป็นเกมที่ได้รับการออกแบบโดยนักสเก็ตเพื่อเหล่านักสเก็ตโดยเฉพาะ และเพื่อเป็นการรำลึกถึงยุคทองของสายเล่นสเก็ตบอร์ดในยุค 90 ผู้เล่นจะได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมนักสเก็ต สัมผัสความอิสระในการสำรวจสถานที่ทั่วเมืองเพื่อโชว์ลีลาการเล่นสเก็ตบอร์ดแบบฟรีสไตล์การควบคุมของเกมจะเน้นความสมจริง โดยจะใช้ก้านอนาล็อกของคอนโทรลเลอร์ทั้งสองข้างจะแทนเท้าซ้ายและเท้าขวาในการถ่ายเทน้ำหนักเพื่อทรงตัวบนสเก็ตบอร์ด ถือเป็นความท้าทายแบบเดียวกับการเล่นสเก็ตบอร์ดของจริงภายในเกมจะมีระบบฝึกสอนและคำแนะนำให้ผู้เล่นได้ใช้เวลาฝึกฝนเพื่อพัฒนาฝีมือ เมื่อผู้เล่นสามารถทำท่าต่าง ๆ ได้ หากต้องการถ่ายวิดีโอเพื่อแชร์ให้คนทั่วโลกได้ชม ก็สามารถบันทึกและตัดต่อด้วยโปรแกรมภายในเกมได้ทันทีเมื่อผู้เล่นท้าทายภารกิจหรือปลดล็อคความสำเร็จต่าง ๆ จะได้รับเงินเพื่อนำไปซื้อสินค้าในร้านสเก็ตบอร์ดที่มีให้เลือกมากกว่า 200 รายการ ทั้งเสื้อฮู้ด, รองเท้า, หมวกกันน็อค, เสื้อยืด และกางเกงขายาวจากแบรนด์ดังอย่าง Fallen, Zero, GrindKing, Thankyou, HIJINX Net, Antilanta, Roger Skate CO, No-Comply, iDabble ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งสเก็ตบอร์ดได้อย่างละเอียดอีกด้วย"Session: Skate Sim" เตรียมวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One และ PC (Steam, Epic) ในวันที่ 22 กันยายนนี้ สามารถสั่งจองล่วงหน้าและเข้าเล่นแบบ Early Access บน Steam ได้แล้ววันนี้