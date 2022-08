เลอโนโวเปิดตัว IdeaPad ไลน์อัพใหม่ อีกขั้นแห่งความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี

กล่าวว่า "เลอโนโวมุ่งมั่นในการสร้างโลกดิจิทัลที่เปิดรับความแตกต่างมากขึ้น โดยเป็นพื้นที่ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงแล็ปท็อปคุณภาพเยี่ยม ฟีเจอร์ครบครัน รวมถึงน้ำหนักเบาได้อย่างได้ง่ายดาย ดังนั้น Lenovo IdeaPad จึงยังคงขยายไลน์อัพผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และการพกพาได้สะดวกเป็นหลักในการออกแบบ ไม่ว่าจะใช้สำหรับเรียนที่บ้าน ทำงานที่ออฟฟิศ หรือเพื่อความบันเทิง ผู้ใช้งานจะสามารถสัมผัสกับประสบการณ์การใช้งานที่ลื่นไหลกว่าเดิม พร้อมทำอะไรได้มากกว่าที่เคย ด้วยแล็ปท็อปที่ให้ความหลากหลายในการใช้งานและอัดแน่นด้วยฟีเจอร์มากมาย"IdeaPad Flex 5 แล็ปท็อปที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้งานตามหลักสรีรศาสตร์ ด้วยบานพับแบบ 360 องศา สามารถใช้งานได้หลายโหมด อาทิ เปลี่ยนจากโหมดแล็ปท็อปไปยังแท็บเล็ต หรือโหมดตั้งเป็นเต็นท์ และด้วยบานพับแบบ drop-down ช่วยให้คีย์บอร์ดยกขึ้นเล็กน้อย เพื่อประสบการณ์พิมพ์ที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นIdeaPad Flex 5 แบ่งออกเป็นสองรุ่น ได้แก่ Flex 5 และ Flex 5i โดย Flex 5 มาพร้อมโปรเซสเซอร์ AMD Ryzen และกราฟิก Radeon แบบ built-in ส่วน Flex 5i มาพร้อมโปรเซสเซอร์ 12th Gen Intel Core i7 U-series และ Intel Iris Xe MAX Graphics ทั้งสองรุ่นมาพร้อมหน้าจอขนาด 14 นิ้ว ความละเอียดสูงสุด 2.8K อัตราส่วน 16:10 ให้ภาพที่สดและคมชัด ด้วยช่วงสี DCI-P3 color gamut สูงถึง 100% และความสว่าง 400 นิต พร้อมรองรับ Display Output และ Thunderbolt 4 สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายยิ่งขึ้น เพลิดเพลินไปกับการสตรีมที่ลื่นไหลและการจัดการคอนเทนต์ต่าง ๆ ด้วยหน่วยความจำสูงสุด 16G และ PCIe SSD 1TB รวมทั้งสัมผัสเสียงที่ชัดใสผ่านลำโพง Dolby Audio ที่หันหน้าเข้าหาผู้ใช้งาน เล่นได้ต่อเนื่องยาวนานด้วยแบตเตอรี่ 65W ชาร์จเพียง 15 นาที ก็สามารถใช้งานได้นานถึง 2 ชั่วโมงIdeaPad Duet 5i แล็ปท็อปขนาด 12 นิ้ว มาพร้อมคีย์บอร์ด Bluetooth ที่สามารถถอดแยกได้ รองรับการใช้งานถึง 4 โหมด ได้แก่ โหมดแล็ปท็อปบนขาตั้งโฟลิโอ, โหมดแท็บเล็ต, โหมดปากกาสเก็ชภาพ และโหมดฟรี สามารถพกพาได้อย่างสะดวกด้วยน้ำหนักที่เบาและบางเพียง 9.45 มิลลิเมตร พร้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยฝาพับด้านหลังที่ออกแบบจากวัสดุรีไซเคิลด้วยหน้าจอสัมผัส IPS ขนาด 12 นิ้ว ความละเอียด 2.5K อัตราส่วน 16:10 ผู้ใช้จะได้ภาพที่สวยงามคมชัด พร้อมสัมผัสประสบการณ์ความบันเทิงเต็มรูปแบบ ด้วย Dolby Vision ให้ภาพที่สดใสเป็นพิเศษ ควบคู่ไปกับระบบเสียง Dolby Atmos ที่สมจริง สามารถเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็วผ่าน Lenovo Smart Login และกล้องอินฟาเรด (IR) 5M เล่นได้ต่อเนื่องด้วย Rapid Charge Express ชาร์จเพียง 15 นาที ก็สามารถใช้งานได้ถึง 3 ชั่วโมง ตอบโจทย์การทำงานและความบันเทิงที่รวดเร็วทันใจIdeaPad 5i Pro และ IdeaPad 5 Pro นำเสนอหน้าจอขนาด 16:10 ที่กว้างขึ้นเพื่อการใช้งานแบบมัลติทาสก์เต็มจอ ลดขอบจอลงทุกด้าน ทำให้อัตราส่วนจอต่อตัวเครื่องเพิ่มขึ้น 90% และด้วยแทร็กแพดที่มีขนาดใหญ่กว่ารุ่นก่อน บวกกับปุ่มคีย์บอร์ดที่ได้รับการปรับปรุงให้กดลงได้อย่างนุ่มนวล คู่กับไฟแบ็คไลท์ ให้ผู้ใช้ได้รับคุณภาพความบันเทิงที่ตระการตาตัวแล็ปท็อปสามารถพกพาได้อย่างง่ายดายด้วยน้ำหนักเพียง 1.45 กิโลกรัมสำหรับขนาด 14 นิ้ว และน้ำหนัก 2 กิโลกรัมสำหรับขนาด 16 นิ้ว มาพร้อมฟีเจอร์อัจฉริยะ อาทิ กล้อง IR และ Windows Hello มอบความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานด้วยเซ็นเซอร์ Time-of-flight และซอฟแวร์ Attention-sensing ตรวจจับการเคลื่อนไหวจาก Glance by Mirametrix สามารถหยุดวิดีโอชั่วคราวเมื่อผู้ใช้งานออกห่างจากหน้าจอ หรือส่งเสียงแจ้งเตือนเมื่อตัวเครื่องถูกขยับขณะที่เจ้าของเครื่องกำลังหันหลังIdeaPad Slim 5i มาพร้อมโมบายล์โปรเซสเซอร์ Intel Core i7 กราฟิก Intel Iris Xe ขณะที่ IdeaPad Slim 5 มาพร้อมโปรเซสเซอร์ AMD Ryzen 5000 series และ Redeon Graphics สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยด้วย Modern Standby ปลดล็อคเครื่องด้วยการแสกนใบหน้าผู้ใช้ พกพาได้สะดวกด้วยน้ำหนักที่เบากว่า 2 กิโลกรัม และบางเพียง 14.9 มิลลิเมตร สัมผัสความบันเทิงเต็มพลังด้วยหน้าจอ IPS ความละเอียด FHD พร้อมลำโพง Dolby Audio ใช้งานได้ต่อเนื่องด้วย Rapid Charge Express ในพอร์ต USB Type C แบบเดียวกับสมาร์ทโฟนให้อิสระในการเรียน ทำงาน และสร้างสรรค์ได้จากทุกที่ด้วย IdeaPad Slim 3i มาพร้อมโปรเซสเซอร์ 12th Gen Intel Core i5 U series และ IdeaPad Slim 3 มาพร้อมโปรเซสเซอร์ AMD Ryzen 5000 Series คมชัดด้วยหน้าจอ IPS ความละเอียด FHD พกพาสะดวกด้วยเฟรมที่บางเบาแต่ทนทาน ผ่านการรับรองทางการทหาร Military-gradeด้วยกล้อง HD 720p ช่วยให้การวิดีโอคอล เรียนออนไลน์ หรือประชุมทางไกลเป็นไปอย่างมีประวิทธิภาพ มาพร้อม Smart Noise Cancellation ระบบตัดเสียงรบกวนอัจฉริยะ และ Smart Wireless ป้องกันการเชื่อมต่อขาดหายหรือหลุด พร้อมขจัดปัญหาสายระโยงระยางด้วยพอร์ต Type-C ที่มีฟังก์ชันเต็มรูปแบบLenovo IdeaPad ไลน์อัพใหม่ พร้อมวางจำหน่าย ณ ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายเร็ว ๆ นี้ ติดตามราคา วันวางจำหน่าย และรายละเอียดผิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ https://www.lenovo.com/th/th หรือแฟนเพจ Lenovo Thailand