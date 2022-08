อนิเมะ "One Punch Man" ประกาศซีซัน 3

การประกาศครั้งนี้มาจาก ทวิตเตอร์ทางการของซีรีส์ โชว์แค่โปสเตอร์แรกวาดโดย "ชิกาชิ คุโบตะ" ผู้ออกแบบตัวละครจากซีซัน 1 และ 2 เป็นภาพตัวเอก ไซตามะ ยืนคู่กับ กาโร่ ตัวละครสำคัญประจำภาคอนิเมะโทรทัศน์ One Punch Man เริ่มมีการสร้างฉายครั้งแรกตั้งแต่ปี 2015 โดยสตูดิโอ MADHOUSE จากนั้นก็ทำซีซัน 2 ฉายต่อในปี 2019 เปลี่ยนมือมาเป็นสตูดิโอ J.C.STAFF แทน แบ่งเป็นซีซันละ 12 ตอนเท่ากัน ส่วนรอบนี้ก็มีข่าวว่าจะเปลี่ยนทีมงานอีกเรื่องราวของ One Punch Man จะเป็นแนวแอคชันปนตลกอยู่ในโลกที่เหล่าฮีโร่ต่อสู้กับสัตว์ประหลาด มีตัวเอกคือชายหนุ่มสุดแกร่ง ไซตามะ ผู้เอาชนะศัตรูได้ในหมัดเดียวทุกครั้ง แต่กลับไม่ค่อยมีใครทราบความจริงเรื่องนี้และเขาเองก็เบื่อหน่ายที่ไม่เคยเจอคู่ต่อสู้สมน้ำสมเนื้อสักทีต้นกำเนิดของเรื่องนี้มาจากการ์ตูนลงเว็บในญี่ปุ่นเขียนด้วยลายเส้นง่ายๆ โดยศิลปินผู้ใช้นามแฝงว่า ONE ซึ่งต่อมาก็ร่วมมือกับนักวาดมังงะมืออาชีพ ยูสึเกะ มุราตะ ให้เขียนรีเมกใหม่จนได้รับความนิยมสูง เป็นต้นฉบับของเวอร์ชันอนิเมะดังกล่าวปัจจุบัน มังงะรวมเล่มก็ไปถึงฉบับที่ 26 ทำยอดขายรวมทั้งซีรีส์กว่า 26 ล้านชุดตามรายงานล่าสุด และมีโครงการหนังฮอลลีวูดกำลังสร้างอยู่ด้วย