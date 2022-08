"ThaigerUppercut 2022" พร้อมเปิดสังเวียนเกมต่อสู้ระดับโลก 3-4 ก.ย.นี้

ภายในงานพบกับกิจกรรมจาก 2 โซนสุดพิเศษ ได้แก่ Competition Zone โซนการแข่งขันเกมต่อสู้สุดดุเดือด ที่เปิดให้ร่วมแข่งขันกว่า 8 เกม และ Casual Zone โซนใหม่ที่จัดขึ้นในปีนี้เป็นปีแรก อัดแน่นด้วยกิจกรรม และความสนุกมากมายสำหรับโซนแข่งขันของ TGU 2022 ในปีนี้ ได้เปิดให้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 8 เกม นำโดย Tekken7 ซึ่งเป็นงาน Official ของ Tekken World Tour และเป็นงาน Dojo Prime ที่เดียว และมีแต้มสูงที่สุดในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามมาด้วย Street Fighter V, Dragonball Fighter Z, Guilty Gear Strive, DNF Duel, The King of Fighters XV, Super Smash Bros. Ultimate และ Persona4 Arena Ultimaxโซนสุดพิเศษที่เปิดให้ร่วมสนุกปีนี้เป็นปีแรก ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น1. CASUAL ALL DAY สนุกได้ทั้งวันกับเครื่องเล่นเกมที่เปิดรอให้ทุกคนมาเล่นตลอดวัน2. Bring your own console ผู้ร่วมงานสามารถพกเครื่องเกมจากบ้านมาได้ โดยในงานได้เตรียมจอมอนิเตอร์ไว้ให้เรียบร้อย อยากเล่นเกมไหนกับเพื่อนก็พกมาเองได้เลย3. PLAY WITH PRO เตรียมกระทบไหล่และประลองฝีมือกับ Pro Player ชื่อดังจากต่างประเทศ ดีกรีแชมป์จากทั่วทุกมุมโลก โอกาสจะได้เจอ Pro Player ตัวเป็น ๆ ต้องงานนี้เท่านั้น4. EDUCATION FOR NEWBIE สอนเทคนิคสำหรับมือใหม่โดยรุ่นพี่เกมเมอร์มืออาชีพ5. SIDE TOURNAMENT สมัครแข่งฟรีแถมมีเงินรางวัลกับ Footsies Tournament, Melty Blood: Type Lumina และ Granblue Fantasy Versus ถึงเล่นไม่เก่งก็ลงแข่งได้6. ARTIST ALLEY เอาใจสายอาร์ต พบกับ Richard Suwono ศิลปินชื่อดังจากอินโดนีเซีย ผู้วาดแฟนอาร์ต (Fan Art) เกี่ยวกับเกมต่อสู้ที่ดังที่สุดในโลก โดยงานนี้เขาจะมาพร้อมกับงานศิลปะสวย ๆ มากมาย และผลงาน Limited Edition ที่ไม่เคยวางขายที่ไหนมาก่อน7. VENDOR VILLAGE โซนจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเกมต่อสู้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อยืด กระเป๋าผ้า แก้วน้ำ โดยสินค้าในงานจะเป็นธีมเกมต่อสู้ทั้งหมด สายสะสมห้ามพลาด8. AFTER PARTY สายปาร์ตี้ริมสระห้ามพลาด เตรียมตัวโดดน้ำ แล้วจอยปาร์ตี้ไปกับเพื่อน ๆ ได้ที่นี่นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษสำหรับผู้สมัคร COMPETITOR PASS ที่จะได้ร่วมลุ้น Lucky draw มากมายภายในงาน สนใจสอบถามหรือสมัครเข้าแข่งขันใน COMPETITION ZONE หรือเข้ามาเล่นใน CASUAL ZONE ผ่านช่องทาง Line : @tgu.gg- สำหรับผู้สมัคร COMPETITOR PASS ใช้โค้ด SH1TGU22 รับส่วนลด 50 บาท จากราคา 500 บาท เหลือเพียง 450 บาท (ตั้งแต่วันนี้ - 28 สิงหาคม 2565)- สำหรับผู้สมัคร CASUAL PASS ใช้โค้ด SH2TGU22 รับส่วนลด 50 บาท จากราคา 300 บาท เหลือเพียง 250 บาท สมัครได้ถึงวันงานเท่านั้น (วันที่ 3 - 4 กันยายน 2565)ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของงาน "ThaigerUppercut 2022" ได้ที่ https://www.tgu.gg/ , Facebook page: ThaigerUppercut , Twitter: @TGUteam , YouTube: ThaigerUppercut และ Twitch: TGU_main