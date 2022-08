ผุดหลักฐาน "PlayStation PC Launcher" ลิงค์บัญชี PSN ข้ามแพลตฟอร์ม

Uh…I talked about the PlayStation PC launcher 6 months ago lolhttps://t.co/Q7Ki23tvwc— Nick  (@Shpeshal_Nick) August 16, 2022

pcgamer

playstationlifestyle

gadgettendency

ในช่วงหลายปีมานี้ ทางบริษัท โซนี่ ได้เริ่มรุกขยายตลาดเอาใจผู้เล่นฝั่งพีซีมากขึ้นด้วยการตัดสินใจพอร์ตเกมเอ็กคลูซีฟชื่อดังในคลังมากมายมาสู่ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ อาทิเช่น Horizon Zero Dawn, God of War, Death Stranding, Days Gone, Uncharted รวมไปถึงเกมอื่นๆที่จะตามมาอีกในอนาคต ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากพวกเขาจะคิดค้นอะไรบางอย่างที่จะมาช่วยเสริมเชื่อมโยงประสบการณ์การเล่นเกมระหว่างสองแพลตฟอร์ม และรวมมันเข้าด้วยกันให้รู้สึกเสมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามรายงานค้นพบล่าสุดของบรรดานักขุด ที่ได้ทำการเจาะข้อมูลไฟล์เกมเวอร์ชันพีซีที่เพิ่งวางจำหน่ายลงสตีมไปเมื่อสัปดาห์ก่อน แล้วบังเอิญไปเจอเข้ากับไฟล์ปริศนาที่มีชื่อว่ารวมถึงไฟล์อื่นๆที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างและซึ่งบ่งชี้นำไปสู่แนวคิดไอเดียบัญชีเดียวเล่นได้สองแพลตฟอร์มของ โซนี่ ที่ถูกร่ำลือกันมานานสำหรับข่าวลือเกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าว ย้อนกลับไปในเดือนพฤษภาคมทางบริษัท Sony Interactive Entertainment ก็เคยออกมาประกาศรับสมัครพนักงานหน้าใหม่ในตำแหน่งไดเร็กเตอร์ผู้บริหารโปรเจกต์เพื่อมารับผิดชอบดูแลในส่วนของประสบการณ์เกมพีซี รวมถึงตำแหน่งหัวหน้างานผู้มีหน้าที่ผสานควบรวมบัญชี PSN กับทุกแพลตฟอร์มแต่ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือรายการที่เคยออกอากาศเมื่อ 6 เดือนก่อนทางพิธีกรร่วมอย่าง "Nick Baker" ก็เคยเกริ่นพูดถึงเรื่อง PlayStation PC Launcher มาแล้วครั้งหนึ่ง โดยตอนนั้นเขาระบุว่า โซนี่ อาจมีแผนนำเสนอฟีเจอร์ซื้อข้ามแพลตฟอร์ม ที่ถ้าหากผู้เล่นมีเกมในเวอร์ชันคอนโซลอยู่แล้ว ก็จะได้รับตัวเกมนั้นในเวอร์ชันพีซีไปด้วยเช่นกัน แบบเดียวกับฟีเจอร์ Play Anywhere ของไมโครซอฟต์