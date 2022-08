เทคทู ลุยทำเกมใหม่ "The Lord of the Rings" โดยสตูดิโอสร้างหนังไตรภาค

"เรามีความตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ Weta Workshop ในการจัดจำหน่ายเกมที่ถูกเซตขึ้นในจักรวาลเลื่องชื่อแสนพิเศษนี้ ไอพี The Lord of the Rings เปรียบเสมือนบ้านที่เต็มไปด้วยเรื่องราวอันโดดเด่น และคงไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าทีมงาน Weta Workshop ในการสร้างประสบการณ์เกมมิดเดิลเอิร์ธสดใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว"

"มันถือเป็นสิทธิพิเศษในการสร้างเกมใหม่ในจักรวาลมิดเดิลเอิร์ธ โดยเฉพาะเกมที่ดูแตกต่างไปจากสิ่งที่แฟนๆเคยเล่นมาก่อนหน้านี้ ในฐานะที่เป็นแฟนคลับคนหนึ่ง เราตื่นเต้นแทนเหล่าเกมเมอร์ที่จะได้สำรวจดินแดนมัชฌิมาในวิธีที่พวกเขาไม่เคยสัมผัสมาก่อน และนำเสนอมนต์เสน่ห์ของเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์แก่กลุ่มแฟนหน้าใหม่ๆด้วยเช่นกัน"

ล่าสุด Private Division บริษัทจัดจำหน่ายเกมแบรนด์ลูกของค่าย Take-Two Interactive ได้ออกมาประกาศจับมือเป็นพันธมิตรกับ WETA Workshop สตูดิโอผู้มีชื่อเสียงด้านงานพร็อพตกแต่งฉากจากภาพยนตร์แหวนครองพิภพทั้งสามภาค เพื่อร่วมกันสรรค์สร้างโปรเจกต์เกมไตเติ้ลใหม่ในจักรวาลมัชฌิมโลก ที่มีกรอบกำหนดออกวางขายภายในช่วงปีงบประมาณ 2024Michael Worosz หัวหน้า Private Division พูดในช่วงแถลงข่าวAmie Wolken หัวหน้าแผนกอินเตอร์แอคทีฟแห่ง Weta Workshop กล่าวเสริมไม่ว่าจะเป็นแนวแอ็คชั่นฟันดะเดินเรื่องตามแบบฉบับภาพยนตร์ แนวอิสระโอเพ่นเวิลด์อย่าง Shadow of Mordor แนวอาร์พีจี แนว MMO แนววางแผน RTS บนพีซี หรือแนวเล่นง่ายสำหรับเด็กอย่าง LEGO และแอพฯเกมบนมือถือต่างๆก็เคยลองทำมาหมดแล้ว จึงน่าสนใจว่าโปรเจกต์เกม The Lord of the Rings ไตเติ้ลใหม่นี้มันจะมีอะไรที่แตกต่างมานำเสนอ