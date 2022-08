ทรู 5G เปิดเวทีอีสปอร์ต "Young Master" X "Thailand Master" ชิงเงินรางวัลสองล้าน!

กล่าวว่า "ปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในตลาดเกมที่สำคัญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีจำนวนผู้เล่นเกมเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดมากถึง 32 ล้านคน และในจำนวนนี้มีผู้อยู่ในระบบนิเวศอีสปอร์ตกว่า 16 ล้านคน จากสถิติของ NewZoo กลุ่มวิเคราะห์เกมระดับนานาชาติ อีสปอร์ตและการวิจัยตลาด กลุ่มทรู ในฐานะเทคคอมปานี พร้อมนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์ มาสนับสนุนวงการเกมของประเทศ ให้พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมอีโคซิสเต็มอีสปอร์ตไทย ให้ทัดเทียมระดับสากล จึงเป็นที่มาของการจัดแข่งขัน True 5G Young Master และ True 5G Thailand Master ครั้งแรกในไทย ซึ่งครั้งนี้ได้ร่วมมือกับ บมจ. กันตนา กรุ๊ป เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้แสดงศักยภาพ และค้นหานักกีฬาอีสปอร์ตหน้าใหม่ประดับวงการ อีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมสำคัญในการสร้างคอมมูนิตี้ให้กลุ่มเกมเมอร์ได้มีพื้นที่ในการฝึกฝนทักษะ พร้อมผลักดันให้ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ อันนำไปสู่การยกระดับอุตสาหกรรมอีสปอร์ตในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน"กล่าวว่า "กลุ่มทรู พร้อมนำศักยภาพของเทคโนโลยี 5G มาเสริมแกร่งวงการอีสปอร์ตไทย ด้วยการเชื่อมต่อที่เร็ว แรง และเสถียร ทำให้เกมเมอร์เล่นเกมได้อย่างราบรื่นไม่สะดุด นับเป็นมิติใหม่ให้เหล่าเกมเมอร์ได้สัมผัสกับประสบการณ์สุดล้ำในการแข่งขัน True 5G Young Master ทัวร์นาเมนท์สำหรับเยาวชนที่ผู้ชนะในแต่ละจังหวัดจะได้รับสิทธิ์เข้าแข่งในศึกระดับประเทศ True 5G Thailand Master ที่จะจัดในรูปแบบออนไซต์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://true5g-esports.myarenaonline.com/ กล่าวว่า "กันตนา กรุ๊ป ได้เข้าสู่ธุรกิจอีสปอร์ตเป็นปีที่ 5 โดยเริ่มจากผลิตรายการโทรทัศน์ King of Gamers และขยายมาสู่ด้านอื่น ๆ อาทิ สโมสรอีสปอร์ต ธุรกิจอีเวนท์ ผลิตคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมและอีสปอร์ต จนมาถึงการผลิตภาพยนตร์ The Up Rank อาชญาเกม พร้อมเปิดตัว Up Rank Pack แพ็กเกจแรกของโลกที่เกมเมอร์จะได้รับสิทธิพิเศษมากมายทั้งในเกมและในชีวิตจริง ดังนั้นการ่วมมือกับ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จะสามารถนำความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาประกอบกัน เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของวงการอีสปอร์ตแบบครบวงจร"สำหรับการแข่งขัน True 5G Young Master และ True 5G Thailand Master กลุ่มทรูยังมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าในการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน หรือติดตามรับชมถ่ายทอดสดการแข่งขันอีสปร์ต พร้อมไฮไลท์สำคัญ ทั้งลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้าใหม่ ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม และลูกค้าทรูออนไลน์ เพียงสมัครแพ็กเกจที่กำหนด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://5g.truemoveh.com/true5gesports