เกมมือถือ "Nine Songs of Fantasy" พร้อมเปิด CBT 16 - 18 ส.ค.นี้!

"Nine Songs of Fantasy : ตำนานเพลงรักเก้าสวรรค์" เป็นเกม MMORPG บนมือถือ ที่ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นผู้ถูกเลือกจากสวรรค์ สวมบทบาทตัวละคร 1 ใน 4 อาชีพ ได้แก่ กระบี่, ร่ม, ทวน และปืน ออกผจญภัยไปพร้อมกับสปิริตคู่ใจทั้ง 9 ดำดิ่งไปกับตำนานเทพปกรณัมจีนโบราณ สัมผัสประสบการณ์การต่อสู้สุดอลังการ เล่นง่ายด้วยระบบออโต้ ลงดันเจี้ยน เผชิญหน้ากับบอสสุดแข็งแกร่ง ค้นพบไอเทมและสัตว์ขี่ในตำนานที่ไม่เหมือนใครกิจกรรมพิเศษต้อนรับช่วง Closed Beta ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคมนี้ เพียงเข้าเล่นเกมในช่วง CBT และเก็บเลเวลให้ถึง 200 รับไปเลย สปิริตระดับ SS โดยของรางวัลจะมอบให้เมื่อเกมเปิดอย่างเป็นทางการ (OBT) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://bit.ly/3QdbxtN สำหรับผู้เล่นที่ ลงทะเบียนล่วงหน้า เมื่อมียอดลงทะเบียนตามจำนวนที่กำหนดรับ "แมวป่า" สัตว์ขี่ในตำนานระดับ S และไอเทมมากมาย นอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัล iPad Air 5 (2022) Wi-Fi 64GB พร้อม Limited Case Nine Songs of Fantasy เพียงกดติดตามแฟนเพจ Nine Songs of Fantasy ตำนานเพลงรักเก้าสวรรค์ และคอมเมนท์รูปหน้าลงทะเบียนสำเร็จใต้โพสต์กิจกรรม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://bit.ly/3vPAbZs