เกมกลยุทธ์ต่างโลก "Legends of Chronos" เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ววันนี้!

"Legends of Chronos" เป็นเกมมือถือแนววางกลยุทธ์ โดยผู้เล่นจะได้รับบทเป็นผู้ที่ถูกอัญเชิญไปยังต่างโลก (Isekai) ด้วยคำอธิษฐานของ Old King ราชาของดินแดน Carouland ที่บัดนี้กำลังถูกกลุ่มกบฏและมอนสเตอร์ หน้าที่ของผู้เล่นคือการฟื้นฟูอาณาจักร รวบรวมทรัพยากร ขยายกองทัพ และร่วมมือกับเหล่าฮีโร่ Paladins นำทัพต่อต้านศัตรู เพื่อนำอาณาจักรกลับสู่ความรุ่งโรจน์อีกครั้งกล่าวว่า “Legends of Chronos ได้ผสมผสานองค์ประกอบของเกมอาร์พีจีสไตล์ญี่ปุ่น (JRPG) ด้วยตัวละครสไตล์อนิเมะที่สามารถสะสมผ่านระบบกาชา โดย Paladins ที่เป็นผู้นำกองกำลัง ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เล่นสามารถยึดครองทรัพยากร เสริมกำลังกองทัพ สร้างพันธมิตรกับผู้เล่นคนอื่น และชนะสงครามกับพวกกบฏและมอนสเตอร์ได้”ดินแดน Carouland จะถูกแบ่งเป็น 6 ภูมิภาค ได้แก่ Bellev, Contreo, Corem, Cragy, Gridy และ Vezido ในช่วงเริ่มเกม ผู้เล่นจะสามารถเลือก "จุดลงจอด" ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างพันธมิตร ครอบครองดินแดน และการเดินทางระหว่างเมือง เมื่อใดที่พันธมิตรชนะสงครามและเข้าควบคุมพื้นที่ได้ นอกจากจะได้รับรางวัลจากชัยชนะแล้ว ยังได้รับภาษีจากกองคาราวานที่ผ่านเส้นทางนั้น ๆ อีกด้วย และสำหรับเมืองที่ขนาดใหญ่ที่สุดอย่าง Chronos หากสามารถพิชิตได้จะได้รับรางวัลมากกว่าสิบเท่าเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น ถือเป็นเมืองที่เป็นเป้าหมายสูงสุดสำหรับผู้เล่นทุกคน“Legends of Chronos ให้ประสบการณ์เชิงกลยุทธ์เหมือนเกมสงคราม แต่ด้วยการบิดในรูปแบบของการผจญภัย Isekai ซึ่งเป็นประเภทอะนิเมะที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราหวังว่าผู้เล่นจะสนุกกับเกมและทำงานร่วมกันเพื่อควบคุม Chronos ให้สำเร็จ”กล่าวเสริม"Legends of Chronos" เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วที่ https://loc.akggames.com/ พร้อมสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone และไอเทมในเกมมากมาย ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่แฟนเพจ Legends of Chronos