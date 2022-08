เตรียมตัว! "Tekken 8" และตำนานกาโร่ โผล่กลางงาน EVO 2022

แต่สิ่งที่ทุกคนสนใจกลับไม่ใช่แพทช์อัปเดตดังกล่าว เนื่องจากในช่วงท้ายคลิปวิดีโอได้มีการโชว์ภาพเรนเดอร์ตัวละคร "คาซึยะ" กำลังแบก "เฮฮาชิ" ทิ้งลงหน้าผาด้วยรอยยิ้มโพลิกอนย้อนยุคสุดคลาสสิค ก่อนที่ภาพจะแวบตัดสลับมาเป็นกราฟิกยุคโมเดิร์นสมัยใหม่ดูสมจริงจนน่าขนลุก พร้อมกับข้อความ Get Ready ที่เหมือนบอกใบ้ให้ชาวคอนโซลยุคปัจจุบัน เตรียมเก็บเงินรอรับภาคใหม่ได้เลย

Legends never die...

After more than 20 years, FATAL FURY / GAROU is coming back!

Finally, the long awaited sequel has been green-lit!



