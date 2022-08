"Thailand Game Show 2022" เผยราคาบัตรเข้างาน เปิดจำหน่าย 15 ส.ค.นี้!

หลังจากที่ห่างหายกันไปนานถึง 2 ปีเต็ม ล่าสุดผู้จัดงาน "Thailand Game Show 2022" ภายใต้คอนเซป Come Back กลับมาจัดงานในรูปแบบออฟไลน์อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งในปีนี้ ได้ทยอยเปิดเผยความพิเศษและไฮไลท์ต่าง ๆ ของงานที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้อย่างต่อเนื่องและเผยราคาบัตรสุดคุ้มที่แฟน ๆ รอคอย ที่ปีนี้มีมาให้คอเกมได้เลือกซื้อถึง 2 แบบด้วยกันโดยจะเปิดให้สั่งซื้อแบบพรีออร์เดอร์ผ่านออนไลน์เท่านั้น และบัตรเข้างานจะเป็นรูปแบบ QR Code เพื่อลดการสัมผัส เพิ่มความปลอดภัยในสถานการณ์โรคโควิด-19งาน "Thailand Game Show 2022" ยังคงมีไฮไลท์ต่าง ๆ มากมายที่รอทุกคนได้สัมผัส และเป็นที่แน่นอนแล้วว่าค่ายเกมยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นที่ทุกคนรู้จักอย่าง SEGA ล่าสุดยืนยันเข้าร่วมงานเป็นครั้งแรก และพบกับการแข่งขันอีสปอร์ตชิงแชมป์โลก Rainbow Six Siege จาก ESL รวมถึงการมาของ 2 เกมใหม่อย่าง Tower of Fantasy และ NIKKE: Goddess of Victory จาก Level Infinite เกม Warrior of Gods จาก Beyond Godlike และค่ายเกมชั้นนำอีกมายมาย ไม่ว่าจะเป็น Bandai Namco Entertainment, HoYoverse, Riot Games, SDGs Game Fest และ KOCCA ค่ายเกมจากประเทศเกาหลี และค่ายเกม NFT ยักษ์ใหญ่อย่าง GuildFi, Tales of Xtalnia, Terosoft, Frosty Whale และ Marco ที่มาพร้อมเกม Office Land และแบรนด์สตรีมมิ่งระดับโลก Twitch ที่มาพร้อมกิจกรรมอัดแน่นอีกด้วย นอกจากนี้ภายในงานยังจัดหนักด้วยโปรโมชั่นสินค้าประเภทเกมมิ่งเกียร์จากแบรนด์ดังมายมาย อาทิ Acer ,Logitech G, Intel, Western Digital, HyperX, NubwoX, Marvo, Steelseries และ Huawei AppGallery เป็นต้น"Thailand Game Show 2022" จะจัดขึ้นในวันที่ 21-23 ตุลาคมนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สามารถซื้อบัตรเข้างานได้ที่ zipevent.com ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม เป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Thailand Game Show