"ราหู อีคลิปส์ อิมมอร์ทัล" คว้ารางวัลชนะเลิศ RoV Design Contest 2022

RoV Design Contest เป็นการแข่งขันออกแบบชุดตัวละครหรือสกิน (Skin) ในเกม RoV (Arena of Valor) เกมมือถือ MOBA ยอดนิยม มีจุดประสงค์เพื่อให้เยาวชนไทยได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถด้านการออกแบบด้วยทักษะทางดิจิทัล พร้อมกับการผลักดัน Soft Power อย่างศิลปวัฒนธรรมไทยอันงดงามสู่สายตาคนในประเทศและนานาชาติ โดยการแข่งขันนี้ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ภายใต้หัวข้อ "มนตราแห่งสยาม" เพื่อเอาใจแฟนเกม RoV ชาวไทยซึ่งนิยมเล่นตัวละครสาย เมจ (Mage) ซึ่งได้รับความสนใจจากนักออกแบบรุ่นใหม่ มีผู้ร่วมส่งผลงานเข้ามากว่า 800 ชิ้น สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของดิจิทัลคอนเทนต์อย่างเกมที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีในยุคปัจจุบันกล่าวว่า “ทางกระทรวงวัฒนธรรมเล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ต อันเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งและเติบโตอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล ซึ่งมองว่าการแข่งขัน RoV Design Contest ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงทักษะการใช้เครื่องมือทางดิจิทัลและทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเชิงประยุกต์ผสมผสานวัฒนธรรมของไทย และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ของไทยให้เป็นที่รู้จักและมีอิทธิพลในระดับสากลมากยิ่งขึ้น จึงได้ร่วมมือกับการีนาเพื่อจัดการแข่งขันในปี 2565 นี้ โดยผลงานชนะเลิศในปีนี้ได้มีการผสมผสานความเชื่อเรื่องพระราหูในสังคมไทย และการใช้ผ้าไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่ามีลวดลายประณีตสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาเป็นสกินตัวละครได้อย่างสวยงามลงตัว ให้คนทั่วไปได้รู้จักลายผ้าไทยที่มีความหลากหลายและมีเอกลักษณ์ไปตามแต่ละท้องถิ่น นอกจากนี้การเลือกนำความเชื่อพระราหูที่เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์สากลอย่างการเกิดจันทรุปราคา-สุริยุปราคานั้นจะสามารถทำให้ทุกคนทั่วโลกเข้าใจคอนเซปต์ได้ง่ายและสามารถเข้าถึงวัฒนธรรมไทยผ่านผลงานการออกแบบนี้ได้มากยิ่งขึ้น จึงนับว่าเป็นการออกแบบที่น่าสนใจและน่าชื่นชม”กล่าวว่า “การแข่งขันออกแบบชุดตัวละครหรือสกิน (Skin) ในเกม RoV หรือ RoV Design Contest ถูกจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 แล้ว โดยในครั้งนี้การีนาได้ร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามาประชันฝีมือการออกแบบสกินผ่านอุปกรณ์ดิจิทัล พร้อมทั้งต้องการที่จะสืบสานความเป็นไทยให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้งในไทยและต่างชาติ ได้เห็นถึงความงดงามและความหลากหลายของศิลปะวัฒนธรรมไทยในการนำมาต่อยอดในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านเกมออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงคนได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่การีนาได้ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นโครงการที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยในการพัฒนาความสามารถของตนเองในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านการใช้เครื่องมือดิจิทัล ด้านการออกแบบ และด้านการพัฒนาคอนเทนต์ ซึ่งในปีนี้นับว่าเป็นปีที่มีผู้ให้ความสนใจมากที่สุด โดยมีผู้ส่งผลงานมากว่า 800 ชิ้น สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้นั้น มีคอนเซปต์ที่แปลกใหม่และน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง สามารถดึงเอาความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับพระราหูที่มีมาอย่างช้านาน มาบอกเล่าผ่านตัวละครและงานออกแบบสกินได้อย่างลงตัว ทำให้ผลงานชิ้นนี้มีความโดดเด่นทั้งในแง่ของการออกแบบที่มีสามารถสื่อสารแรงบันดาลใจผ่านผลงานได้อย่างชัดเจน และสามารถสะท้อนความเป็นพหุวัฒนธรรมของสังคมไทยได้เป็นอย่างดี”ผลงานราหู อีคลิปส์ อิมมอร์ทัล หรือ RaHu-Eclipse Immortal (Lauriel) ได้รับแรงบันดาลใจจาก "พระราหู" ซึ่งเป็นอสูรและเทวดานพเคราะห์องค์หนึ่งตามคติของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ ในคติความเชื่อทางศาสนาจะเชื่อว่าพระราหูจะกลืนพระอาทิตย์และพระจันทร์ เป็นที่มาของปรากฏการณ์ จันทรุปราคา สุริยุปราคา โดยในปัจจุบันการไหว้ราหูกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อคนไทยในบางกลุ่มที่นับถือราหู หรือเชื่อว่าเมื่อกราบไหว้ราหูแล้วจะนำความโชคดีให้แก่ผู้คนที่กราบไหว้ดีไซน์ของชุดออกแบบมาเป็นชุดไทยสไบ 2 ชาย สีขาวไล่ด้วยสีดำที่แสดงถึงความมืดมิดของพระราหู ที่กำลังกลืนกินแสงสว่าง พร้อมด้วยเครื่องประดับบริเวณศีรษะและหัวไหล่ ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากรูปหน้ายักษ์ของพระราหู ที่กำลังใช้ปาก และมือกลืนกินดวงจันทร์โดยปีกมีการออกแบบให้มีลักษณะเป็นมือขนาดใหญ่ของพระราหูเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและความน่าเกรงขามให้กับสกิน1. ผลงาน นพเก้า Nine Cosmic Stones โดย คุณดลเศรษฐ์ เกษมศิริวัฒน์2. ผลงาน ผู้พิพากษาดวงวิญญาณ ลอเรียล The Justiced of Spirit "Phop Phi Fah" โดย คุณศุภฤกษ์ ฤกษ์ลักษณี3. ผลงาน ราตรีโสมสุวรรณ กินรี Enchanting Golden Night โดย คุณอครพล พรมภักดิ์4. ผลงาน สยามปราชญ์มนตรา อเลสเตอร์ Syam Prach Mantra Aleister โดย คุณบุญญฤทธิ์ สอนนอง5. ผลงาน พระอินทร์ Indra Shrine (The God of Thunder) โดย คุณโรจนฤทธิ์ วิเชียรสรรค์6. ผลงาน มณีเมขลา Mani Mekhala โดย คุณปริญญานุช นาคประสิทธิ์7. ผลงาน มนตราเทวกินรี Kinnaree Goddess โดย คุณลอลิต้า ซิลเวสเตอร์สามารถติดตามผลงานที่ชนะการแข่งขัน RoV Design Contest 2022 ได้ทาง https://designcontest.rov.in.th/ และแฟนเพจ Garena RoV Thailand