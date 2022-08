"Free Fire Pro League" เปิดทัวร์นาเมนต์ฤดูกาลที่ 7 ชิงเงินรางวัล 5 ล้าน!

ในการแข่งขันในครั้งนี้ ทีมยอดฝีมือ 20 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ จะต้องมาแข่งขันกันแบบเก็บคะแนนพบกันหมดทุกทีม บนแผนที่เกาะสวรรค์ ทะเลทราย แดนชำระบาป และแผนที่ใหม่ล่าสุดอย่าง นิคมรกร้าง ซึ่งจะมีเพียง 12 ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดที่จะได้ผ่านเข้าไปสู่รอบ Finals และจะมีเพียง 2 ทีมเท่านั้น ที่จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปลุยในศึกระดับโลก Free Fire World Series ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้สำหรับทีมที่น่าจับตามองใน Season 7 แน่นอนว่าต้องเป็นทีม Attack All Around และ Evos Phoenix ที่มีดีกรีเป็นถึงแชมป์โลกและรองแชมป์ของ Free Fire World Series 2022 ซึ่งทั้งสองทีมจะต้องพิสูจน์ความแข็งแกร่งในฐานะทีมที่ผ่านการแข่งขันระดับโลก ร่วมกับทีมอื่น ๆ ที่แกร่งไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็น King Of Gamer Club, Nigma Galaxy, CGGG ที่พร้อมจะเข้าร่วมศึกและโค่นทุกทีมที่ขวางหน้าFree Fire Pro League Season 7 Presented by dtac รอบ Regular Season จะจัดแข่งในวันศุกร์ เสาร์ และ อาทิตย์ เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม ถึง 16 ตุลาคม 2565 สามารถติดตามรับชมถ่ายทอดสดได้ทางแฟนเพจ Free Fire Esports TH และ YouTube: Garena Free Fire TH