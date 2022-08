"Far Cry 6" เตรียมเปิดให้เล่นฟรี 4-8 ส.ค.นี้

ในช่วงเปิดให้เล่นฟรี ผู้เล่นจะสามารถเข้าถึงตัวเกมเต็ม รวมถึงเนื้อหาดาวน์โหลดต่าง ๆ ที่ปล่อยออกมาให้เล่นจนถึงปัจจุบันได้ฟรี และทุกเนื้อหาสามารถเล่นร่วมกันได้ในแบบโคออป ผู้เล่นจะสามารถร่วมทีมกับเพื่อน ๆ เพื่อกอบกู้ยาร่า, ร่วมออกศึกไปพร้อมกับแดนนี เทรโฮเพื่อส่งทาโก้แสนอร่อย, รวมพลังกับสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แรมโบ้, ช่วยเหลือโชริโซ่จากแดนแห่งเงาและอีกมากมายหลังจากหมดช่วงระยะเวลาเล่นฟรี หากผู้เล่นต้องการเล่นต่อก็สามารถซื้อเกมเต็ม และเก็บความก้าวหน้าไปเล่นต่อได้ โดยโปรโมชั่นในแต่ละแพลตฟอร์มดังนี้ตั้งแต่ 4 - 16 สิงหาคม รับส่วนลด 60% เมื่อซื้อสแตนดาร์ด, โกลด์, อัลติเมท เอดิชั่น และลด 50% สำหรับซีซันพาสและ DLC ทั้งสามชุด นอกจากนี้ยังได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% จากยอดซื้อทั้งหมดเมื่อทำการซื้อ "Far Cry 6" ในช่วงโปรโมชันที่ store.ubisoft.com ตั้งแต่ 4 - 8 สิงหาคม รับส่วนลด 60% จากเกมทุกเอดิชั่น และลด 50% เมื่อซื้อซีซันพาสและ DLC ทั้งสามชุดตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 สิงหาคม รับส่วนลด 60% เมื่อซื้อสแตนดาร์ดหรือโกลด์ เอดิชั่น และลด 50% เมื่อซื้อซีซันพาส ในช่วงโปรโมชั่นอชีฟเมนต์ ฮันเตอร์ เซลจาก Xboxตั้งแต่วันนี้จนถึง 17 สิงหาคม รับส่วนลด 60% เมื่อซื้อสแตนดาร์ดหรือโกลด์ เอดิชั่น และลด 50% เมื่อซื้อซีซันพาส ในช่วงโปรโมชั่นซัมเมอร์ เซลจาก PlayStation Storeนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกวดภาพถ่ายในเกม "Far Cry 6" ลุ้นรับการ์ดจอ AMD Radeon RX 6800 XT, ฟิกเกอร์จากเกม Far Cry 6, อุปกรณ์จับความเคลื่อนไหวดวงตา Tobii และเฮดเซ็ต Corsair สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่าย ๆ เพียงใช้ฟีเจอร์โหมดภาพถ่ายในเกมถ่ายภาพแสดงบรรยากาศ "หน้าร้อน" และทำการโพสต์รูป วิดีโอหรือ GIF บน Twitter, Instagram หรือ TikTok พร้อมติดแฮชแท็ก #FarCry6FreeWeekendContest ผู้ชนะห้ารายจะถูกคัดเลือกโดยทีมงาน และอีกสิบรายจะถูกสุ่มจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคมเวลา 21:00 น. ไปจนถึงวันที่ 13 สิงหาคมเวลา 10:59 น. (เวลาไทย) อ่านรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.FarCry6.com/Contest "Far Cry 6" วางจำหน่ายแล้วบนแพลตฟอร์ม Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 และ PC ผ่าน Ubisoft Store และ Epic Games Store ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Farcry.com