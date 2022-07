"Tower of Fantasy" พร้อมเปิดตัวทั่วโลก 11 สิงหาคมนี้

เนื้อเรื่องของเกม "Tower of Fantasy" จะเล่าเรื่องราวในยุคอนาคตหลายร้อยปีข้างหน้า ที่มนุษยชาติได้หลบหนีจากสภาพแวดล้อมที่ล่มสลายของโลกไปยังดาวเคราะห์อันไกลโพ้นที่ชื่อว่า "ไอดา" ผู้เล่นจะสวมบทเป็นนักผจญภัยออกปฏิบัติภารกิจสำรวจโลก Open World ที่ผสมผสานความเป็นแฟนตาซีและ Sci-Fi ได้อย่างลงตัว ต่อสู้ร่วมกับตัวละครที่ออกแบบในสไตล์อนิเมะ พัฒนาตัวละครเพื่อสร้างกระบวนท่าและสไตล์การต่อสู้ในแบบของตัวเอง● แนวเกม MMORPG ที่สามารถพบผู้เล่นได้มากมาย● มีโหมดผู้เล่นหลายคนแบบร่วมมือกัน ผจญภัยพร้อมกับเพื่อนได้ทุกที่● งานภาพและองค์ประกอบศิลป์สไตล์อนิเมะ Sci-Fi ในโลกหลังยุคอภิมหันตภัย● มีเครื่องมือการสร้างตัวละครแบบเจาะลึก เป็นใครก็ได้ตามจินตนาการ● ระบบต่อสู้ที่ตื่นเต้นชวนให้ลุ้นระทึก สร้างสรรค์คอมโบได้ตามใจ● สำรวจโลก Open World อันกว้างใหญ่ได้อิสระ● การจำลองระบบฟิสิกส์ตามความเป็นจริง มีทั้งการปีนป่าย ร่อนเวหา และการว่ายน้ำ"Tower of Fantasy" เตรียมเปิดให้บริการในวันที่ 11 สิงหาคมนี้ ทั้งบนสมาร์ทโฟนและ PC สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับของรางวัลมากมายได้ที่ https://www.toweroffantasy-global.com/ และติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางแฟนเพจ Tower of Fantasy