เกมมือถือ "Nine Songs of Fantasy" เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ววันนี้

"Nine Songs of Fantasy : ตำนานเพลงรักเก้าสวรรค์" พัฒนาโดยสตูดิโอ Rastargame เป็นเกม MMORPG บนมือถือที่อ้างอิงเรื่องราวจากตำนานเทพปกรณัมจีนโบราณ ผู้เล่นจะได้เลือกสวมบทบาทเป็น 1 ใน 4 อาชีพ ได้แก่ กระบี่, ร่ม, ทวน และปืน ออกผจญภัยไปพร้อมกับสปิริตคู่ใจได้ถึง 9 ตัว เผชิญหน้ากับอสูรและบอสสุดแกร่งกว่า 100 ตัว ลงดันเจี้ยนตามล่าไอเทมแรร์ พัฒนาตัวละครและสปิริตเพื่อบรรลุจุดสูงสุดของความเป็นเทพสำหรับการเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า เมื่อมีผู้เล่นลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหนดจะได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย เช่น ยาเลื่อนขั้นสัตว์ขี่, แก่นขุนนางสวรรค์, แพ็คจิตนักสู้ระดับ SS, ปีกจิตมาร และสัตว์ขี่ "แมวป่า" ระดับ S นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมชวนเพื่อนมาร่วมลงทะเบียน หากชวนครบ 5 คน รับรางวัลสูงสุด "ราชาลิง" จิตนักสู้ระดับ SS ลงทะเบียนล่วงหน้าและอ่านรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://ninesongs.playpark.com/th-th/pre-register/ "Nine Songs of Fantasy : ตำนานเพลงรักเก้าสวรรค์" เตรียมเปิดให้บริการทั้ง iOS และ Android เร็ว ๆ นี้ ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ https://ninesongs.playpark.com และแฟนเพจ Nine Songs of Fantasy ตำนานเพลงรักเก้าสวรรค์