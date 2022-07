"Tower of Fantasy" เผยคลิปแนะนำตัวละครต่าง ๆ ในโลกไอดา

"Tower of Fantasy" เป็นเกมแอ็คชั่นอาร์พีจีแนว Open-world ที่เล่นร่วมกันได้ ตัวเกมนำเสนองานภาพสไตล์อนิเมะที่ผสมผสานความเป็นแฟนตาซีเข้ากับ Sci-Fi ได้อย่างลงตัว โดยเรื่องราวในเกมจะเกิดขึ้นในยุคอนาคต ณ ดาวไอดาอันไกลโพ้น ที่ผู้เล่นจะได้เริ่มต้นการผจญภัยสุดยิ่งใหญ่ พร้อมกับเหล่าตัวละครอันมีเอกลักษณ์ โดยตัวละครปรากฎตัวในตัวอย่างใหม่ มีดังนี้– มือพิฆาตระดับสูงจากไฮครอสผู้สามารถปฏิบัติภารกิจระดับ S ได้อย่างเยี่ยมยอดโดยใช้ทักษะวิชาดาบและการต่อสู้ของเธอ เธอมีท่าทีที่สงบเยือกเย็น จนยากที่จะหยั่งรู้ได้ว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่– เธอเป็นที่รู้จักภายใต้ฉายา “หมาป่าเดียวดายคลั่งไคล้ทะเล” และหลงใหลในการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ของทะเลและมหาสมุทร ชิโร่เดินทางเพียงลำพังมาตลอด อีกทั้งยังศึกษาเกี่ยวกับการกระจายตัวของมหาสมุทรมาเป็นเวลานานหลายปี จนสามารถมอบองค์ความรู้มากมายให้มนุษยชาติทำความเข้าใจในดาวเคราะห์ไอดา– มือพิฆาตแห่งไฮครอสผู้ทำสิ่งต่าง ๆ อย่างอิสระและชื่นชอบในการใช้อุบายแกล้งคนอื่นแบบไม่ก่อให้เกิดพิษภัย เธอเป็นที่ชื่นชอบพอสมควรในหมู่มือพิฆาตระดับยอดฝีมือทั้งหลาย– เขาคุ้นเคยกับการใช้กำลังในการแก้ไขปัญหาและไขว่คว้าสิ่งที่อยากได้ สิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นให้แก่คิงมีเพียงเงินเท่านั้น ท่าทีที่หุนหันพลันแล่นและชุดที่ดูหรูหราฉูดฉาด ล้วนเป็นสิ่งที่บ่งบอกลักษณะนิสัยของเขาได้อย่างชัดเจน– ด้วยนิสัยมองโลกในแง่ดีและความเป็นคนเจ้าสำราญ จึงไม่มีเรื่องสนุกอย่างไหนที่รอดพ้นจากเงื้อมมือโครว์ไปได้ สิ่งที่เขาพร้อมโชว์ให้ดูมีทั้งกลการใช้ดาบสั้นอันน่าประทับใจ คอลเล็กชันสะสมดาบสั้นที่เขาภาคภูมิใจ ไปจนกระทั่งมุกตลกฝืดที่เขาพร้อมยิงออกมาได้ทุกเมื่อ– อัจฉริยะด้านคอมพิวเตอร์ที่ลงมือทำลายแหล่งข้อมูลทุกอย่างที่บันทึกชื่อจริงและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เขาฉลาด ชอบแข่งขันและเย่อหยิ่งในศักดิ์ศรี เขาจะเพิกเฉยต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเห็นว่าไร้ความหมายต่อตัวเขา– ความไว้เนื้อเชื่อใจที่เธอมีต่อทุกคนโดยไร้เงื่อนไขนั้น เป็นเรื่องที่ชวนให้กังวลเหมือนกัน ทว่า อีกสิ่งหนึ่งที่เธอมีคู่กับความไร้เดียงสานั้น ก็คือความมุ่งมั่นที่จะใช้พรสวรรค์ด้านการรักษาของเธอช่วยเหลือผู้คนให้มากยิ่ง ๆ ขึ้นไป– หลังจากเข้ารับการดัดแปลงโดยกลุ่มทายาทแห่งไอดาแล้ว เชอร์ลีก็กลายสภาพเป็นทูตสวรรค์แห่งการอภัยโทษที่รู้จักกันในชื่อของเนเมซิส เธอเป็นคนที่เงียบและเก็บตัวอยู่เสมอ ในยามที่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมจิตใจของกลุ่มทายาทแห่งไอดา เธอก็จะกลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่ไร้ซึ่งความปรานีนอกจากวิดีโอตัวอย่างใหม่ ล่าสุดทาง Tower of Fantasy ได้ประกาศความร่วมมือกับ milet นักร้องสาวชื่อดังจากญี่ปุ่น ในการสร้างเพลงธีมใหม่ให้กับเกมนี้ในชื่อ “Clan” ซึ่งเตรียมปล่อยให้ทุกคนได้ฟังกัน เร็ว ๆ นี้"Tower of Fantasy" เตรียมเปิดให้บริการในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2022 นี้ ทั้งบนมือถือและ PC (Steam และ Epic Games Store) พร้อมรองรับภาษาไทย ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับของรางวัลมากมายได้ที่ https://www.toweroffantasy-global.com/ และติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่แฟนเพจ Tower of Fantasy