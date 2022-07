สปีดรัน! เกมสยองร้าน Steam ท้าคนเล่นจบไวขอคืนเงิน

ตามกติกาของร้าน Steam ผู้เล่นจะสามารถขอคืนเงินเกมได้หากเล่นไม่เกิน 2 ชั่วโมงและซื้อมานานไม่เกิน 14 วัน เมื่อเงื่อนไขครบระบบจะดำเนินการให้อัตโนมัติทุกเกม ไม่จำเป็นต้องเดินเรื่องติดต่อแผนกช่วยเหลือลูกค้าด้วยเหตุนี้ เกม Refund Me If You Can ก็นำกติกามาใช้เป็นลูกเล่นสร้างแบบจบได้ภายใน 2 ชั่วโมง มาพร้อมคำท้าว่าใครขอคืนเงินทั้งที่ไม่จบถือเป็นไอ้ขี้ขลาด ขึ้นอยู่กับสัญญาใจของคนซื้อเอง เนื่องจากระบบร้าน Steam มิได้ตรวจจับว่าเล่นไปถึงไหนสำหรับเนื้อหาจริงๆ จะเป็นแนวสยองขวัญเอาชีวิตรอดในมุมมองบุคคลที่หนึ่งให้ผู้เล่นพาหญิงสาวชื่อซาราห์หนีจากฝันร้าย ทำเป็นเขาวงกตพร้อมสัตว์ประหลาดไล่ล่าและอุปสรรคสารพัด รวมแล้วมากกว่า 100 เส้นทาง แต่ทางรอดมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นผู้สนใจสามารถเข้าไปลองซื้อเกม Refund Me If You Can นี้ได้ทางร้าน Steam สนนราคาโซนไทยอยู่ที่ 99 บาท