ขุดฟีเจอร์! "The Last of Us Part I" รวมทั้งโหมดสปีดรันและตายถาวร

บริษัท Sony Interactive Entertainment จับมือสตูดิโอ Naughty Dog ปล่อยเทรลเลอร์ตัวอย่างใหม่ความยาวเกือบ 11 นาทีเปลือยหมดเปลือกถึงบรรดาฟีเจอร์ใหม่ๆมากมายภายในเกมฉบับรีเมคซึ่งเตรียมวางจำหน่ายลงเครื่องคอนโซล PlayStation 5 ในวันที่ 2 กันยายนนี้ ก่อนที่เวอร์ชัน PC จะออกตามมาในภายหลังโดยทางและสองไดเร็กเตอร์ผู้รับผิดชอบโปรเจกต์ ระบุถึงการเปลี่ยนแปลงเรื่องแรกที่เห็นได้ทันทีนั่นคือเรื่องภาพกราฟิกจากขุมพลังคอนโซลรุ่นใหม่ที่เปิดโอกาสให้พวกเขาสามารถอัดใส่ดีเทลความสมจริงได้มากขึ้น เช่นรวมไปถึงการตัดสลับระหว่างฉากมูวี่คัตซีนกับเกมเพลย์ก็ดูลื่นไหลเชื่อมสนิทต่อกันมากขึ้น และด้วยจึงทำให้การเคลื่อนไหวแอ็คชั่นท่าทางปฏิสัมพันธ์กับโลกของตัวละครออกมาสมูทดูน่าเชื่อยิ่งกว่าเดิมในส่วนปัญหากวนใจจากเกมต้นฉบับอย่างมาคราวนี้ก็ได้รับการอัปเกรดปรับปรุงแก้ไขใหม่ทั้งฝ่ายศัตรูและฝ่ายเพื่อนคู่หูของเราที่จะมีการหลบหลังกำบังซ่อนตัวให้รอดพ้นจากสายตาข้าศึก NPC ได้สมจริงดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ตัวเกมยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงหรือที่ขนมาให้ปรับแต่งกว่า 60 ตัวเลือก (เยอะกว่าที่มีในเกม The Last of Us Part II เสียอีก)เท่านั้นไม่พอ ทีมงาน Naughty Dog พวกเขายังได้รับฟังเสียงเรียกร้องของกลุ่มแฟนสายฮาร์ดคอร์ ด้วยการเพิ่มเติมบรรจุโหมดหรือโหมดตัวละครตายถาวรหากพลาดก็เป็นอันจบเข้ามา แถมยังมีโหมดพิเศษที่เน้นเอาใจผู้เล่นสายสปีดรัน รวมไปถึงชุดคอสตูมใหม่เอี่ยมให้ปลดล็อคสำหรับสองตัวละครเอก Joel และ Ellie